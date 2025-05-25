Мнение: От судьбы не уйдешь!

“…Шурик сумел вырваться из дурдома только в Перестройку, избрался даже – как жертва карательной психиатрии – в депутаты Первого съезда народных депутатов СССР, был популярен, однако в середине 90-х вложил все деньги в МММ, потерял всё и тут уже окончательно сошел с ума. У него осталась дочь Юля, которая вслед папе-демократу стала «стрингером» – репортером-“охотником за информацией” в «горячих точках»…

Это мы, как вы понимаете, хулиганим – сочиняем “ремейки-сиквелы” старых популярных комедий, чтобы было посмешнее и “пожизненнее”, в строгом соответствии с господствующей нынче идеологией НБС (Надо Быть Скотом). Народ любит, когда “жизненно”.

Напечатал некую шутку по случаю выходного – всё, как всегда, на Вашем любимом Бусти! Заходите, друзья! Ссылка та же – https://boosty.to/sapojnik. Велкам!