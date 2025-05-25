 

Нейтральной площадкой для встречи Путина и Трампа станет МКС

25.05.2025, 18:33, Разное
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Встреча президентов России и США пройдёт в обстановке строжайшей секретности на борту Международной космической станции, сообщило агентство Bloomberg.

Выбор места обусловлен желанием Дональда Трампа избежать нежелательных контактов и обеспечить конфиденциальность переговоров.

Как отмечают собеседники издания, МКС – это символ международного сотрудничества, и поэтому станция идеально подходит для проведения подобных встреч вдали от земных проблем и политических интриг.

– Для удобства высокопоставленных гостей на станции будет оборудован VIP-отсек, названный в честь Илона Маска, компании которого обещали помочь в организации полёта. В ходе переговоров стороны также обсудят перспективы освоения Луны и Марса, а также борьбу с космическими пиратами, – говорится в публикации.

– Мистер Трамп и мистер Путин прибудут на МКС самостоятельно, на космических кораблях своих стран. Это демонстрация силы и возможностей, – поясняет пожелавший остаться анонимным второй секретарь Госдепартамента США Джереми Якобсон. – К тому же Трамп надеется, что хотя бы в космосе его не будет беспокоить мистер Зеленский. Он постоянно звонит, что-то предлагает, требует, жалуется. Надоедливый парень.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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