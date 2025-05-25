Рупор кремлевской пропаганды: Единственная жительница Марьинки

Единственная жительница Марьинки

Это Галина, единственная жительница Марьинки, того самого города, который вплотную примыкает к Донецку с запада, и за который шли кровопролитные бои

Она единственная жительница, которая решила сюда вернуться, несмотря на полную разруху в городе, как она нам сказала «без денег, но в родных стенах»

https://t.me/WarInMyEyes/10552?single – цинк

Бои за Марьинку шли с 2014 года. Завершились в декабре 2024 года.

После 10 лет боев Марьинка практически полностью разрушена. Серьезных восстановительных работ на ее территории пока не ведется, разве что дорогу чуть поправили и частично разминировали. Полное разминирование займет еще немало времени.

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Источник: Colonel Cassad

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