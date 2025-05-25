Рупор кремлевской пропаганды: Про гуманитарку

По поводу споров о необходимости лицензирования гуманитарки.

1. Упрощенное лицензирование гуманитарной деятельности направленной на помощь фронту поддерживаю.

2. В том виде, в котором предлагают – не поддерживаю. Это классический случай, когда с водой можно выплеснуть и ребенка.

Что необходимо на мой взгляд:

1. Создание упрощенного механизма подачи уведомления на занятие волонтерской/гуманитарной деятельности в помощь армии.

Государство должно знать,кто у нас занимается гуманитаркой. Те, кто донатят на армию должны знать, что данный волонтер находится в системе одобряемой государством, а не какой-то нонейм с карточкой.

2. Волонтер получивший реестровый номер в такой системе должен быть защищен от произвольных блокировок банковских карт через которые идет сбор помощи. Данная работа (а это именно работа) должна поощряться государством (различные льготы на операционную деятельность, волонтерские награды и т.п.)

3. В тоже время, государство при необходимости должно производить проверку счетов и сопоставлять с объемами отгруженного на фронт, чтобы сборы с отгрузками хотя бы примерно коррелировали (а не собрали 10 000 000, а поставок на 1 000 000). Это позволит постепенно отделить нормальных волонтеров от мошенников паразитирующих на сборах. В тоже время должна быть защищена анонимность крупных дарителей/спонсоров, которые через гуманитарные фонды передают в помощь армии существенные суммы, не желая при этом как-то светиться.

4. Так как большинство волонтеров/гуманитарщиков действуют без создания благотворительных фондов с налоговой отчетностью и разрешаемых государством 20% на операционную деятельность (если вы не имея БФ берете 20%, то это как бы тоже самое, но с юридической точки зрения не то же самое), необходимо создание отдельного законодательства о деятельности волонтеров, которое будет применимо не только к СВО, но и любым другим потенциальным войнам и конфликтам и в том числе определяло вопрос расходов на операционную деятельность (ГСМ, персонал, технические расходы – все это ест деньги).

5. Необходим разумный баланс между стремлением государства контролировать крупные финансовые потоки проходящие через волонтерскую/гуманитарную среду и стремлением гуманитарщиков (нормальных гуманитарщиков) к большей скорости и эффективности своей работы.

Было бы уместно, если бы государство прежде чем пугать волонтеров, собрало бы с волонтерских групп предложения/пожелания и потом уже встраивало их в потенциальное законодательство по регламентации деятельности волонтеров.

Закатать все запретительными мерами не сложно, но в текущих реалиях это скорее нанесет ущерб системе снабжения армии, которая по-прежнему (несмотря на сильно просевшие сборы – усталость от войны + разговоры про договорнячок) играет немаловажную роль в снабжении фронтовых частей. Реалии таковы, что военная гуманитарка будет актуальна до последних дней войны.

Ситуации, когда на фронте все есть и всего достаточно – не будет. Не питайте иллюзий. При этом не стоит недооценивать усилий государства, которое добилось серьезного улучшения в вопросах снабжения армии по сравнению с 2022 годом. Но этого все еще недостаточно, чтобы государство могло отказаться от частной гуманитарки.

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Источник: Colonel Cassad

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