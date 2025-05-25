Личное: “Продолжение истории про цветочек”

Вот первое письмо на тему, которую мы начали в ТГ разбирать.

Как и почему люди, осознав свои косяки, не могут удержаться от слива и даже от серии сливов.

Главное не надеяться никогда, что вам поможет ваша ослиная шкура! ОШ не защищает от сливов. Она помогает косячить, это да, но от сливов не защищает, и даже наоборот, потому что косяки провоцируют сливы. Все черные векторы связаны, не важно вертикальные они (сливы) или горизонтальные (косяки), главное что действия выходят из границ красного поля в черное поле.

leo_xxx

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Продолжение истории про цветочек от МП. На этот раз с подробностями.

https://evo-lutio.livejournal.com/1723673.html

Времени прошло не много, но ситуация сильно изменилась. Для контекста расскажу подробнее, что предшествовало отправке первого письма.

На первые майские предложил ей пожить у меня:

Я: Оставайся у меня на майские, будем на завтраки ходить)

Она: Ну если только на одну ночь

Я: По порциям выдаешь 😀

Я: Да, хорошо)

Она: Хорошего понемножку 😀

(Вот мелочь, но тоже хороший пример, чтобы увидеть механизм, как антишкатулка помогает не только косячить, но и сливаться. Героиня ответила на предложение автора недостаточно горячо, как ему показалось, и он это подчеркнул “по порциям выдаешь”, поставив себя в положение униженного. Ему как будто необходимо было выделить этот момент для нее, обратить ее внимание на то, что она делает слишком маленький шаг в ответ на его предложение. И из-за постоянных акцентов на недостатке вложений и шагов партнера получаются то косяки, то сливы)

Подумал, что это плохой знак, но умом старался заставить себя думать: это нормально, ну не хочет и не хочет, это только начало отношений, всё в порядке.

Она приехала ко мне, мы посмотрели фильм, переспали. Утром я стал к ней приставать, но она сказала, что не любит утром и уйдет, если я буду к ней лезть. Я спокойно отстал (но в анти-шкатулку положил).

(Здесь и дальше мы увидим у автора щипцы и доильный аппарат. Он вытягивает из нее секс то и дело, и это тоже следствие, что ему недостаточно от нее вложений, шагов, признаний. Он пытается добрать хотя бы так)

Позавтракали, она сказала, что теперь можно, и мы переспали. Пошли гулять и в ресторан. Спокойно разговаривали обо всяком. Она сказала: «как хорошо, что тебе тоже нравиться много гулять, я это оч люблю». Я ответил, что тоже оч рад. Когда уезжала к себе, она сказала, что ей надо кормить кошек, а так бы она осталась у меня. Я ответил: «ааа вот оно что». А про себя подумал «покормила бы и вернулась, я бы довез, всё равно гуляли», но опять стал заставлять себя выкинуть эту мысль — нет ничего страшного, что она не хочет, это её дело. Остаток выходных она занималась своими делами, я — своим.

(Ему мало неспешного сближения, он хочет быстрого и страстного. Это было видно и в том письме. Все шло нормально, но ему хотелось жарче и быстрей, из-за этого он отмораживался, обижался, то есть косячил, но и сливался тоже, потому что чувствовал себя униженным, но продолжал щипцевать)

Между праздниками переписывались, она присылал кружочки. Например:

Она: Ездила на работу, устала, зато покушала

Я: А я щас собеседование провожу

Она: К себе в отдел?

Я: Да

Она: Бери меня

Я: Тебе в декрет скоро

Она: Тем более

Она:Давай я тебе отсос, а ты меня возьмешь к себе (улыбается)

Я: Мало того, что я щас с тобой переписываюсь, так у меня теперь еще и стояк 😀

Или

Она: присылает кружок из примерочной в боди

Я: Ты знаешь как поднять мне настроение)

Я: Сто тысяч раз пересмотрел)

Она: Ну значит боди берем

Я: Тебе всё обтягивающее хорошо

Она: присылает довольный смайлик

(Он склонен к чрезмерным реакциям и они звучат натужно. Чтобы реакции были живые, спонтанные, они должны быть искренними и симметричными, иметь обратную связь. А он все время недоволен и грустит, что она ему недодает, что она недостаточно к нему горяча, а реагировать старается восторженно. Получается пафос)

Она часто фотки слала, я отвечал: «Вау!», «Красивая», «У меня встал». Еще как-то раз она прислал фотки с платьями из примерочной, сомневалась какое выбрать. Я сказал, что она самая красивая девушка на свете, и не спрашивая скинул ей на карту, чтоб она купила оба. Но наше общение не сводилось только к примерочными, всякую ерунду тоже обсуждали, мемами перекидывались.

Еще у неё коньюктивит начался:

Она: Присылает кружок, где вся заплаканная и называет себя некрасивой

Я: Милая моя, ты самая красивая на свете

Она: Смайл с поцелуем

Я ей круассаны на дом заказывал, чтоб ей было повеселее болеть.

Ну и много подобного. Мне кстати она ни одного комплимента не говорила. Но тут мне реально было всё равно — этот факт я отметил, но в анти-шкатулку не положил.

(Почему он не соблюдал закон симметрии? Если она ему не говорила комплиментов, он тоже не должен был много говорить. Пусть даже гендерная фора у нее и его реверансов может быть больше, но не настолько больше. Перевес не должен быть таким большим. А ему так хотелось ее разогреть и получить от нее побольше, что он таким образом щипцевал и наполнял анти-шкатулку своими бесполезными усилиями. Замкнутый круг)

На вторые майские уже не стал её звать к себе, не хотел щипцевать.

(А надо было позвать, она не давала повода для обратного. Другой вопрос, что если не щипцевать ее с сексом он не может и если ему все время обидно, что она не горит и не хочет у него задержаться, то лучше не звать. Но вы можете увидеть, что он то делает чрезмерные шаги, то пропускает нормальные)

Долго тянул с планами (сам не знал, чего хотел), она сама тоже ничего не предлагала. В итоге за день до выходных договорились загород гулять. Утром она присылает кружочек, где говорит с добрым утром, улыбаясь показывает свой краснющий глаз и называет себя девушкой загадкой.

Я: Тебе можно играть злодея в фильме про Бонда 😀

Она: Не смешно

(Здесь он ее обидел, кстати. Спонтанная шпилька прорвалась сквозь натужные комплименты)

Я: Ты после массажа домой заедешь или сразу гулять пойдем?

Она: Нет, зачем, мне что делать нечего туда сюда кататься

Я: Ну кто тебя знает)

Я за ней не заехал (в центре был дурдом на дорогах), встретил у метро, хотел взять за руку, но она не дала, сказала, что ей не удобно. Спокойно пошли в машину. Погуляли за городом, купил ей хотдог, она так обрадовалась, благодарила, как будто я ей платье купил. Было мило.

Потом заехали ко мне, переспали, поехали дальше, встретились с моими друзьями. Сели в ресторан, положил ей руку на ногу (аккуратно и не сильно). Она: убери, у меня тут синяк после массажа. Убрал, ничего не сказал, но внутри обиделся. В конце дня пришло время прощаться, поцеловал, спросил, что будет делать вечером, она ответила «Ничего» и быстро быстро зашагала прочь (положил в анти-шкатулку). Потом написала мне:

Она: Спасибо тебе за день, было супер.

Я: Мне тоже очень понравился этот день, Т

(Как-то ему надо уменьшить доильный аппарат свой, иначе он все отношения будет им разваливать. Хотя такие как автор, если уж уменьшат щипцы в сексе, то совсем отморозятся. А надо просто перестать тянуть “горение”, оставаясь при этом теплым, но самодостаточным)

Я всё сильнее стал убеждаться, что что-то идет не так, что я к ней теплее, чем она ко мне.

(Он мог бы чуть снизить свое “тепло” и было бы не обидно. Шаги свои он должен соизмерять с ее шагами, тогда не будет щипцов. Почему он не хочет так делать, как считаете? Тут именно не то что не может, а не хочет)

А после того, как я находил предметы для своей анти-шкатулки, начинал непрерывно думать о ней, то в плохом контексте, то в хорошем, фантазировал наши диалоги. Думал, что могу её потерять. Постоянно придумывал, чего бы сделать, что бы всё было хорошо. Я уже тогда понимал, что это беда. По прошлым отношениям знаю, что если впал в такое состояние, то ничего хорошего можно не ждать (и я всегда в него впадал, если девушка с высокой ОЗ).

(То есть когда жаба душила сбегать, он застревал в мучениях и сомнениях. Хотя мы видим, что динамика пока нормальная. Девушка хоть и специфическая, да и щипцы автора ее тормозят, но она старается развивать отношения)

Знал, что мне надо успокоиться и перестать фантазировать, старался отвлекаться, занимался спортом, встречался с друзьями, дела отложенные переделывал. Говорил себе, что она отдельный человек, что от меня не всё зависит. Пытался анализировать, почему я так много о ней думаю, что со мной не так, почему боюсь её потерять. Знал, что при любом раскладе со мной всё будет в порядке, но всё равно ничего не помогало. Только когда она вновь присылал милый кружок, я полностью успокаивался.

Ну и тут я написал первое письмо в рубрику. А дальше начался полный кавардак.

(Автор сейчас на нас будет сваливать свои неудачи, вместо того, чтобы убрать свою нетерпеливость и выбросить антишкатулку. Собственно весь разбор предыдущего письма был об этом: о том, что он слишком нетерпелив и требователен)

У неё должна была быть встреча с одноклассниками, мы договорились, что после неё, она приедет ко мне:

Я: Какой у вас план в итоге? (в смысле у нее с одноклассниками)

Она: Идем есть пить

Я: Приезжай ко мне пьяненькая)

Я: Тебе там штучки для лица будут нужны, скажи что надо, я куплю

Она: Присылает кружочек, где с улыбкой говорит – на ночь можно, я завтрак приготовлю. Потом прислала мне заказ какой косметики ей надо на утро.

Я её очень ждал, скучал. При этом ждал и волновался, опасаясь, что у меня низкая значимость и я буду себя неловко вести. Никак не мог избавиться от этих мыслей. Понимал, что это бред, что надо расслабиться, отвлечься, но ничего не помогало.

В тот день спросил:

Я: До скольки вы будете тусить

Она: Откуда я знаю

Она поехала. Присылала мне кружочки из караоке. Я отвечал, что она царица. Потом пишет:

Она: Милый, ты ложись, потому что я хз во сколько закончу

Я: Давай, хорошо тебе потусить)

Она: ставит сердечко

А сам всю ночь не спал, думал, что приедет. Не спрашивал, чтоб не щипцевать. Но она не приехала, и даже не написала, что вернулась к себе домой.

(Она сказала ему “ложись”, то есть не собиралась приехать, да и будить его сообщениями не собиралась. Но он нашел повод обидеться. Понимаете, откуда обидчивость? Из-за переполненной анти-шкатулки. “Накопилось” Именно этим анти-шкатулки вредны, они делают вас обидчивыми, раздражительными, недоверчивыми на пустом месте)

Но выложила кучу историй как поет с пацанами. Я офигел. Я всего себя извел. Метался между мыслями:

– Что она меня цинично унижает,

– Что ей на меня всё равно,

– Что я преувеличиваю, ничего такого тут нет.

Я был в ужасном состоянии, накрутил себя оч сильно. Поехал в шесть утра кататься на велике, чтоб забыться. Проветрил голову и решил, что тусить с одноклассниками – норм, сторисы с ними выкладывать — норм, но пообещать и не приехать, и даже не написать — это безразличие с её стороны ко мне. Решил, что и я ничего не буду ей писать, велика честь.

Была мысль написать и спросить, жива ли она. Но усилием воли не стал, решил держаться своей тактики. Она тоже ничего не написала, и я решил, что это конец, что она меня цинично кинула.

И тут приходит разбор письма, и я узнаю про МП. И узнаю, что обсудить вопрос — это нормально. Думаю ладно, хрен с ним. Коль сомневаюсь, то спрошу прямо. И звоню ей:

Я: Ты не приехала, и даже не написала, что с тобой. Я правильно понимаю, что ты меня сливаешь, или я тупой?

Она: Чееегооо? Да я с ними 10 лет не виделась, а ты даже не спросил жива ли я. Ни одного лайка не поставил. Ну обиделся так обижайся дальше

Я:… ну значит я всё таки тупой, извини…

Она: Я не знаю, что сказать

И тут я решил, что мой косяк. Что я насобирал анти-шкатулку и поэтому реагировал неадекватно. Решил, что моя значимость всё таки высокая, и что я обидел хорошо относящуюся ко мне девушку. Написал сообщение, что не обиделся на одноклассников, но разозлился из-за того, что не приехала и не написала. Но, что очень её ценю и хочу быть с ней. Она не ответила.

(Вот смотрите, он осознал свой косяк вроде бы. Но что толку? Косяк его был в том, что он наехал на нее без повода. Но посмотрите, в “извинениях” он повторяет свой наезд про злость, что она к нему не приехала. То есть повторяет косяк еще раз. А дальше “компенсирует” тем, что хочет быть с ней, как будто его косяк был в том, что он не хотел)

Всю ночь опять не спал, думал что делать. Знал, что надо успокоиться, разделить границы, не лезть ей в голову. Но нихрена не получалось. Поток мыслей было не остановить.

Еще раз прочел разбор первого письма и стал вспоминать моменты, когда она раздражалась, не было ли там моих косяков. Вспомнил, как она в шутку говорила, что папа просит её сьехать с квартиры (а я отшутился в ответ), как она говорила про декреты (а я отвечал что-то типа «да, в декрете хорошо»). И решил, что я шланговал её намёки, что я на самом деле ей очень нравлюсь. И надо срочно компенсировать свой косяк. Записал ей войс, что люблю её, хочу жить с ней, и может переезжать ко мне, когда захочет (И я искренне так думал!). Прям в тот момент понимал, что творю полную дичь, нельзя ей это сейчас писать, но вторые сутки без сна и расшатанная психика уже лишили меня ума.

(Она уже проигнорировала его сообщение с извинениями и признаниями, шагов у него больше не было, нужна была пауза, потом все пришло бы в равновесие, а он включает паровоз и срочно тянет ее в отношения. Зачем-то вспомнил ее слова, сказанные давно, и отвечает на них, а не на то, что происходит)

Она ответила, что я ошибаюсь и что любовь не возникает так быстро, но что ей очень приятно. А я ответил, что сказал от сердца, что не мог не сказать. Она ответила: ты просто соскучился. Я на это не обиделся. Понимал, что слишком рано сказал, но думал, что таким образом компенсирую свой косяк. И был очень доволен. Позвал её поужинать вместе на след день, она согласилась.

Писал ей, но она отвечала односложно и долго. Кружочки не присылала, смайлики и поцелуйчики не ставила. Думал, что продолжает обижаться. Еще раз перечитал разбор первого письма. И тут меня как осенило: Да ведь моя значимость высокая, просто она обижается из-за того, что я сомневался в её хорошем отношении ко мне! Мне срочно надо извиниться за косяк еще сильнее! Записал ей еще один войс, что я дебил из-за того, что сомневался в ней, и что мне очень нравиться, когда она мне присылает кружочки, целует, и что я очень хочу быть с ней (и записал я этот войс от чистого сердца, весь преисполненный чувством). Она ответила: спасибо за теплые слова.

(Косяк у него был до разбора письма и штопор после ее пики начался до. За письмо он теперь хватается, чтобы растопить посильней свой паровоз. Смотрите, он прочитал в письме про недооценку своей значимости и зачем-то бросился доказывать героине ее высокую значимость. Но героиня в своей значимости и раньше не сомневалась. Не в этом была проблема. Зачем он надел на нее колпачок и бросился доказывать бедняше, что она ему нужна, что он не собирается ее бросать? Она и так не боялась)

А потом через пол дня прислал войс:

Она: Я негативно до сих пор настроена, не знаю что сделать со своими эмоциями, давай отменим встречу. Особенно после твоего войса, что ты мне там что-то не доверял. Вообще не понимаю к чему это.

Я: Ресторан отменяем, но давай поговорим, тут какое-то недопонимание

Она: Нет недопонимания

Я: Ладно я понял

Всё, на этом пока закончилось.

(Надеюсь, что у него хватило ума не писать ей больше и дать ей самой сделать шаг. Она должна избавиться от тошноты, возникшей в результате его щипцов, потом должна перестать чувствовать себя удушенной его паровозом, тогда его значимость восстановится, она отрефлексирует ее и напишет ему. Как всегда в таких случаях, обсуждение конфликта для него выгодней не продолжать, даже если она будет об этом писать. Лучше общаться на другую тему. Любовью своей тоже больше прессовать и душить не нужно)

Прошел один день и мы не общаемся. А надо было просто поинтересоваться утром после тусовки, жива ли она. А потом пойти заниматься своими делами. Но я не смог так поступить, потому что расшатал себя. Я буквально страдал и поступал неадекватно. Сейчас ощущаю историю последних дней как помешательство. Но почему расшатал?

Думаю я очень не хотел её потерять (потому что присвоил), и одновременно ощущал свою низкую значимость (наверное из-за анти-шкатулки). Получается одновременно лип, не доверял и побаивался. Но если моя значимость была всё таки нормальной, почему она негативно отреагировала на последний войс с извинениями? Может её подбешивало, что я веду себя как сопля?

(Значимость в начале отношений очень нестабильна. Она легко растет и легко падает, стабилизируется только со временем. Поэтому нельзя делать шаги, основываясь на каких-то добрых словах сказанных давно или на хорошем отношении, которое было к вам раньше. Надо исходить из того, что говорит и делает партнер сейчас. В долгих отношениях тоже желательно отвечать на актуальные шаги партнера, но там значимость куда стабильней и момент имеет меньше значения. А в новых отношениях все решает актуальный момент)

Сейчас смотрю на эту историю со стороны и диву даюсь. Но самое главное, я боюсь, что это повториться снова. И вроде я знаю, что не надо присваивать, не надо лезть в голову, но делаю это … хоть застрелись)

Что касается истории, то сейчас у меня ходы закончились. Я отполз и стараюсь встать. Может быть моя значимость еще подрастет на дистанции. Но если я не научусь себя не расшатывать, то опять наломаю дров

(В общем да)