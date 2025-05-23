Генетики показали следы чисток тайных мусульман в испанской империи

Международная группа ученых исследовала останки из целого ряда захоронений на территории современной Испании, чтобы уточнить картину этнических изменений в ней. Результаты работы опубликовали в журнале Genome Biology.

Одна из самых необычных находок — идентификация митохондриальной гаплогруппы D4e1 (передается только по женской линии) в женских останках из захоронения римского времени, датированного 249-408 годами нашей эры. Эта гаплогруппа в современной Европе встречается у коренных жителей исключительно редко (известно всего несколько случаев). Район ее распространения — Восточная Азия.

Авторы исследования напомнили, что носителей D4e1 находили в захоронениях, связанных с гуннами. Сходное происхождение они предложили для новой находки. В этом случае перед нами — единственный генетический след проникновения гуннов настолько далеко на запад и при этом очень рано — в Европе государство гуннов появилось в 374 году. Получается, эта могила не только самая западная из гуннских на континенте, но и самая ранняя.

Среди средневековых монахов-воинов обнаружили женщин…

В крепости, стоящей на границе христианских королевств Пиренейского полуострова, археологи нашли …

naked-science.ru

Основное внимание исследователи уделили поискам притока в Испанию генов из Северной Африки. Первые останки с североафриканскими геномами появились там уже в IV веке. В этот период север современного Марокко входил в один диоцез с Испанией («Диоцез Испания»). Причем их нашли в погребениях не только юга, но и востока полуострова. Но вплоть до VIII века число людей с подобным ДНК в Иберии было умеренным: полного замещения населения не наблюдалось ни для какого региона.

Затем оно быстро нарастало, особенно сильно — на территории современной Валенсии (восток Испании) и на юге, близ Гранады. Вокруг последней большинство жителей даже сельской местности к позднему Средневековью имели североафриканские корни.

В Испании нашли древнейшие останки Homo в Европе

В одной из пещер на севере Пиренейского полуострова палеоантропологи обнаружили самые ранние след…

naked-science.ru

А вот собственно арабских генов было немного: хотя в VIII веке Испанию завоевал Арабский халифат, большинство его воинов в этом регионе было недавно (менее 100 лет назад) обращенными в ислам берберами. Останки людей с арабскими корнями идентифицировали в основном в захоронениях из больших городов.

Ход Реконкисты на Иберийском полуострове. К XIII веку христиане освободили от арабов почти весь Пиренейский полуостров, остался лишь эмират Гранады на юге. Но вот его не удавалось вернуть плоть до 1490-х годов / © Gonzalo Oteo-Garcia er al.

Некоторым сюрпризом оказались данные за XVI век. Дело в том, что в 1492 году испанские армии взяли Гранаду, полностью восстановив контроль христиан над Иберией. Согласно письменным источникам, из полумиллионного населения эмирата 100 тысяч погибли, 200 тысяч — бежали, еще 200 тысяч — остались. Обезлюдевший регион населяли переселенцы испанского происхождения с севера и из центра полуострова. Но в данных генетиков на юге Испании еще столетие после 1492 года наблюдается преемственность — люди с североафриканскими корнями продолжили доминировать численно. Возможной причиной стала высокая плата, которую короли взимали с тех, кто желал эмигрировать в земли ислама (10 золотых монет).

Очевидно, масштаб бегства мусульман из региона несколько преувеличен источниками того времени, или же часть бежавших затем возвращались. В письменных источниках отмечается, что в первые десятилетия после завоевания испанские короли не запрещали местным жителям исповедовать ислам, говорить по-арабски и носить восточную одежду.

Вслед за этим ситуация усложнилась: на, предположительно, христианском кладбище в Валенсии, откуда брали материал для работы исследователи, до XVII века доминировали люди с североафриканскими генами. По всей видимости, это были мориски: после христианского завоевания короли Испании постепенно стали давить на местное население, чтобы оно обращалось в христианство или бежало из земель их предков.

Евреев средневекового Леона истребляли для объединен…

Долгое время историки считали, что испанская хроника, повествующая об уничтожении еврейского квар…

naked-science.ru

Первыми такие законы начали применять в Кастилии, а в Валенсии и Арагоне — намного позже. Кроме того, многие обращавшиеся в католицизм формально на практике продолжали говорить в кругу семьи по-арабски и исповедовать ислам. В 1567 году новый король провозгласил требования об отказе морисков от их языка и одежды. Это вызвало восстание, которое в итоге подавили.

Согласно новым данным генетиков, по-настоящему исчезли североафриканские гены из региона только после 1609 года, замещенные притоком генов иберийского происхождения. Тогда испанские короли, устав от того, что попытки обратить мусульман в христианство не работают, повелели выслать всех совершеннолетних морисков из страны. С этого момента и до 1650 года из Испании уехали, по разным оценкам, от 0,3 до 0,44 миллиона морисков.