Рупор кремлевской пропаганды: Неудачный спуск на воду

В КНДР при спуске на воду серьезного повредили новейший ракетный эсминец водоизмещением более 5000 тонн.

В результате халатности корабль получил серьезные повреждения днища и корпуса.

«Из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие» (с) ЦТАК

Товарищ Ким Чен Ын отругал нерадивых судостроителей и потребовал за месяц поднять и починить новый эсминец. Кто не справится, тех расстреляют из зенитки.

В общем, корейцам удачи с ремонтом.

Стоит отметить, что еще один эсминец корейцы спустили на воду в конце апреля без особых проблем.

Эсминец "Чхве Хен" готовится к полноценной боевой службе в составе флота КНДР.



Дочка уже привычно присутствует.

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Источник: Colonel Cassad

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