 

Рупор кремлевской пропаганды: Неудачный спуск на воду

23.05.2025, 3:25, Разное
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В КНДР при спуске на воду серьезного повредили новейший ракетный эсминец водоизмещением более 5000 тонн.
В результате халатности корабль получил серьезные повреждения днища и корпуса.

«Из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие» (с) ЦТАК

Товарищ Ким Чен Ын отругал нерадивых судостроителей и потребовал за месяц поднять и починить новый эсминец. Кто не справится, тех расстреляют из зенитки.
В общем, корейцам удачи с ремонтом.

Стоит отметить, что еще один эсминец корейцы спустили на воду в конце апреля без особых проблем.
Эсминец "Чхве Хен" готовится к полноценной боевой службе в составе флота КНДР.


Дочка уже привычно присутствует.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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