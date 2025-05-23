Рупор кремлевской пропаганды: Неудачный спуск на воду
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В КНДР при спуске на воду серьезного повредили новейший ракетный эсминец водоизмещением более 5000 тонн.
В результате халатности корабль получил серьезные повреждения днища и корпуса.
«Из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие» (с) ЦТАК
Товарищ Ким Чен Ын отругал нерадивых судостроителей и потребовал за месяц поднять и починить новый эсминец. Кто не справится, тех расстреляют из зенитки.
В общем, корейцам удачи с ремонтом.
Стоит отметить, что еще один эсминец корейцы спустили на воду в конце апреля без особых проблем.
Эсминец "Чхве Хен" готовится к полноценной боевой службе в составе флота КНДР.
Дочка уже привычно присутствует.
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Источник: Colonel Cassad
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