Мнение: Горе-злосчастье и чудесные френды

Сегодня – с одной стороны, прекрасный день. Мои чудесные друзья и читатели в соцсетях оказались очень отзывчивы и вполне всерьез отнеслись к моей странной просьбе “Джентльмен в поисках десятки”: в полной мере пополнили мои карточки, в итоге даже с лихвой закрыв мою потребность в ресурсах. Всем – огромное спасибо, вы – чудесные люди! Мой долг закрыт!

Всем тем, кто откликнулся – моя благодарность и восхищение. Всё превзошло все мои ожидания. Я-то уж думал, что мой блог со времен ковида уже никто не читает и к моим просьбам не прислушивается… Ан нет! Люди у нас крайне отзывчивы и добродушны. По крайней мере, среди читателей моего блога. Тут тебе не дадут пойти ко дну! Будем, как говорится, жить! Ура!

Однако, сегодня – не без ложки дегтя. Сегодня у меня отрубился напрочь Ютуб. Да-да, тот самый, который мне наладил осенью мой друг-хакер, и из-за чего я последние полгода горя не знал. Друг, правда, с самого начала предупреждал, что его решение – временное, и рано или поздно наш общий друг Роскомнадзор отследит свой “баг” и перекроет нам лазейку, которую в силу общей тупости всех государственников-путинистов не замечал до сих пор. Но я-то в силу своего природного оптимизма был уверен, что всё, счастье наступило навсегда…

Как бы не так. Вот именно сегодня счастье и кончилось. Очередной мощный удар Роскомнадзора, который одновременно обрушился еще на большую часть россиян, которые сегодня не увидели Ютуба в своих мониторах. Ютуб со страшной силой тормозит, не запускается вовсе, ничего не показывает… Вся Россия взвыла, 22 мая – сплошные жалобы “Почему Ютуб не пашет”?

Роскомнадзор как обычно врал, что тут, дескать, вина со стороны самого Ютуба, они, мол, не умеют, их сервера, мол, неправильно работают… Заставляют врать и Яндекс, плести какие-то жалкие словеса про “сбой на стороне Ютуба”. Какого Ютуба? Сам же РКН и тормозит. У меня вдруг даже появился некий “прокси-сервер”, потребовавший пароль, а когда я его не дал (я и не мог, я этот прокси первый раз вижу) – тут-то и накрылся медным тазом ведь Ютуб. Откуда взялся “прокси”? Сам Ютуб его придумал? Да не ходи к гадалке – это придумали “умельцы”, мастера-ломастеры из РКН и ФСБ. Ломать – не строить. Даже не постыдились поставить свою как бы “подпись”, чтобы удостоверить – да, это мы, мы сломали ваш ютуб!

Так что, похоже, завтра у меня под угрозой Большой пятничный Стрим. В России всё сломано, похоже. Надо искать другой баг против РКН, чтобы обойти его блокировки? Дело, боюсь, небыстрое. Люди в России хорошие, в общем; власти – говно. Формула России в двух словах.