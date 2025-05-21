 

Рупор кремлевской пропаганды: Обучение “Искандером”

21.05.2025, 13:10, Разное
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Противник фактически подтверждает потери при вчерашнем прилете по учебному центру в Шостке, где ударом ОТРК "Искандер" было убито около 70 обучавшихся ВСУшников и инструктором. Удар "Искандера" обеспечивался дроном, который висел над полигоном и обеспечивал наведение на цель. Противник по каким-то причинам проигнорировал очевидную угрозу.

Как результат, уже 2-й день продолжается истерика и поиски виноватых.

Само собой и отставку мясника Сырского в очередной раз требуют.
Мораль же истории простая – не надо собирать в скученном виде личным состав на полигонах и для награждений в пределах эффективной дальности поражения высокоточного оружия.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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