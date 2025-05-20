 

Рупор кремлевской пропаганды: Работа северокорейской САУ “Коксан” в зоне СВО

20.05.2025, 20:45, Разное
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Кадры работы северокорейской 170-мм САУ "Коксан" в зоне СВО.

Судя по всему это южные районы Курской области, где действует северокорейский контингент в рамках оборонительного союза между РФ и КНДР.
Ну а ниже фото северокорейских снарядов с подписями.

Какой-то публичной статистики по работе "Коксанов" нет, так что оценить их эффективность в реальных боевых действиях пока затруднительно.
Противник утверждает, что смог уничтожить 1 такую гаубицу и 2-3 повредить в ходе боев в 2025 году. Судя по эшелонам, в РФ их было доставлено несколько десятков + большое кол-во боеприпасов к ним.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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