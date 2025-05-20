Рупор кремлевской пропаганды: Работа северокорейской САУ “Коксан” в зоне СВО
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Кадры работы северокорейской 170-мм САУ "Коксан" в зоне СВО.
Судя по всему это южные районы Курской области, где действует северокорейский контингент в рамках оборонительного союза между РФ и КНДР.
Ну а ниже фото северокорейских снарядов с подписями.
Какой-то публичной статистики по работе "Коксанов" нет, так что оценить их эффективность в реальных боевых действиях пока затруднительно.
Противник утверждает, что смог уничтожить 1 такую гаубицу и 2-3 повредить в ходе боев в 2025 году. Судя по эшелонам, в РФ их было доставлено несколько десятков + большое кол-во боеприпасов к ним.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет