Рупор кремлевской пропаганды: Работа северокорейской САУ “Коксан” в зоне СВО

Кадры работы северокорейской 170-мм САУ "Коксан" в зоне СВО.

Судя по всему это южные районы Курской области, где действует северокорейский контингент в рамках оборонительного союза между РФ и КНДР.

Ну а ниже фото северокорейских снарядов с подписями.

Какой-то публичной статистики по работе "Коксанов" нет, так что оценить их эффективность в реальных боевых действиях пока затруднительно.

Противник утверждает, что смог уничтожить 1 такую гаубицу и 2-3 повредить в ходе боев в 2025 году. Судя по эшелонам, в РФ их было доставлено несколько десятков + большое кол-во боеприпасов к ним.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках