 

Мнение: Про снос торговых центров (и почему это нормально)

20.05.2025, 20:20, Разное
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В «Деловом Петербурге» суровая статья — торговые центры будут массово сносить, погибнут слабейшие, в ближайшие 3 года 800 (!) торговых центров пойдут на реконструкцию или под снос (ссылка).

Теперь немного прагматичного капитализма.

Если каждые 3 года закрывают каждый десятый торговый центр, то средний срок работы торгового центра — около 30 лет. Или, точнее, 28,5 лет — для зануд, которые знают, что такое экспоненциальный распад. В любом случае, срок очень велик, при этом он предполагает, что некоторые неудачные ТЦ закрываются вскоре после запуска, тогда как другие живут по 100 лет и более. Абсолютно нормальная ситуация: для сравнения, 80% новых ресторанов в России закрываются в течение всего лишь трёх лет.

Чтобы понять, почему это хорошо, достаточно посмотреть на футбол (заранее прошу прощения у профи за возможные неточности — я не футболист). Насколько я знаю, в Первой лиге нашего футбола играют 18 команд. По итогам сезона, то есть раз в год, лучшие две команды автоматически переходят в высшую лигу (Премьер-Лигу), следующие две команды (3-е и 4-е место) получают пропуск наверх после прохождения испытания поединком. Две худшие команды опускаются во Вторую лигу, а 15-е и 16-е места имеют шанс сохранить место, если выиграют у претендентов во Второй лиге.

Таким образом, каждый год 2-4 команды из Первой лиги поднимаются в Премьер-Лигу, и 2-4 команды из Первой лиги опускаются во Вторую лигу.

Именно так работает капитализм. В ходе конкурентной борьбы между компаниями — между торговыми центрами, к примеру — худшие разоряются, а лучшие — расширяют бизнес (например, открывая дополнительные торговые центры или повышая класс уже открытых). Это позволяет экономике развиваться.

Я уже рассказывал вам, что одно из самых ярких эмоциональных воспоминаний в моей жизни — посещение маленького продуктового магазина на вокзале в провинциальном Хельсинки. Контраст между ленинградскими магазинами 1991 года и обычным капиталистическим магазином был не просто велик: он шокировал. Так вот, мы давно уже превзошли наших соседей, и наши магазины сейчас не только на несколько голов выше советских, но и на полголовы выше наших же магазинов из 2015 года. Русские торговые центры в 2025 году являются, пожалуй, одними из лучших в мире. Важное достижение для государства, которое ставит на первое место комфорт и благополучие собственных граждан.

Источник: Место для дискуссий


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