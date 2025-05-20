Россияне смогут увидеть сумму своего долга перед Родиной на Госуслугах

На портале «Госуслуги» появится раздел «Долг перед Родиной», где каждый россиянин сможет увидеть, сколько примерно он задолжал государству. При расчёте будет учитываться, где живёт гражданин, сколько ему лет, какими услугами он пользовался.

Разработчики заверили, что никто не собирается взыскивать эту сумму – её выведут только для напоминания о том, сколько власти делают для людей.

«Долг перед Родиной – он по самой концепции неоплатный, огромный. Поэтому никто ничего взыскивать или списывать не будет, конечно. Но посчитаем всё до мелочей, – говорит замдиректора сервиса Роман Бакунин. – Например, сколько государство потратило на услуги роддома, на образование, на какую сумму выдало льготы. Если пользователь – пенсионер, то к сумме его долга добавим все выплаченные ему пенсии. Инфраструктура вся, детские площадки, остановки транспорта, даже асфальт, по которому ходят люди – это всё тоже стоит денег. И государство свои деньги тратит, чтобы у людей всё это было».

Бакунин добавил, что если бы РФ не была социально-ориентированной, то «халявы было бы намного меньше».

«Те, кто недоволен ещё чем-то, те столкнулись бы с большими счетами за всё на свете и мечтали бы вернуться в то государство, где их и кормят, и одевают, и балуют, как это происходит сейчас», – сказал он.

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