Мнение: Беспилотные такси: может быть, уже в 2027 году, но наверняка не позже 2045 года

Пять лет назад в мире работали примерно 700 беспилотных машин. К концу этого года ждём уже 4800 роботов. Чтобы не утомлять вас цифрами, ссылками и названиями компаний, сразу перейду к выводам: взрывного роста пока что не наблюдается, даже близко. Парк беспилотных такси с годами рос так:

2020→2021 + ~85 %

2021→2022 + ~60 %

2022→2023 + ~40 %

2023→2024 + ~20 %

2024→2025 + ~35 %

Средние темпы роста — 45% в год. Следовательно, если беспилотники будут развиваться с той же скоростью и дальше, то через 20 лет в мире будет 8-10 млн роботакси, чего с запасом хватит, чтобы полностью удовлетворить спрос. (Так-то сейчас на планете 18-20 млн такси, но надо учитывать, что робот работает круглосуточно, и потому заменяет как минимум 2-3 обычных автомобиля).

Это, надо полагать, верхняя граница, то есть такси всё заполонят не позже 2045 года. Однако рост может резко ускориться, если резко подешевеют сенсоры и прочее оборудование, если автопилоты поумнеют, и если власти уберут ещё несколько бюрократических препон.

Прямо сейчас мы наблюдаем движение именно в эту сторону — программисты укрепляют «мозги» беспилотников, инженеры переходят к массовому (и дешёвому) производству, а юристы приводят нормативную базу в соответствие с реалиями 21-го века. Быстрее всех, конечно, прогрессируют китайцы — и даже Веймо, сестринская компания Гугла, опирается уже именно на китайские разработки (ссылка).

Если «пессимистичный» срок победы беспилотников я уже обозначил — 2045 год — то с оптимистичным сроком сложнее. С одной стороны, таксомоторные компании развиваются довольно медленно. С другой стороны, производители, которые выпускают миллионами автомобили для обычных граждан, оснащают их всё более и более мощными автопилотами. И если, допустим, условный Байду или Джили сделают полноценный таксопилот стандартной функцией в машине за 2 миллиона рублей, роботы-таксисты могут запрудить улицы уже в 2027-2028 годах.