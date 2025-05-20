 

Мнение: Беспилотные такси: может быть, уже в 2027 году, но наверняка не позже 2045 года

20.05.2025, 19:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пять лет назад в мире работали примерно 700 беспилотных машин. К концу этого года ждём уже 4800 роботов. Чтобы не утомлять вас цифрами, ссылками и названиями компаний, сразу перейду к выводам: взрывного роста пока что не наблюдается, даже близко. Парк беспилотных такси с годами рос так:

2020→2021 + ~85 %
2021→2022 + ~60 %
2022→2023 + ~40 %
2023→2024 + ~20 %
2024→2025 + ~35 %

Средние темпы роста — 45% в год. Следовательно, если беспилотники будут развиваться с той же скоростью и дальше, то через 20 лет в мире будет 8-10 млн роботакси, чего с запасом хватит, чтобы полностью удовлетворить спрос. (Так-то сейчас на планете 18-20 млн такси, но надо учитывать, что робот работает круглосуточно, и потому заменяет как минимум 2-3 обычных автомобиля).

Это, надо полагать, верхняя граница, то есть такси всё заполонят не позже 2045 года. Однако рост может резко ускориться, если резко подешевеют сенсоры и прочее оборудование, если автопилоты поумнеют, и если власти уберут ещё несколько бюрократических препон.

Прямо сейчас мы наблюдаем движение именно в эту сторону — программисты укрепляют «мозги» беспилотников, инженеры переходят к массовому (и дешёвому) производству, а юристы приводят нормативную базу в соответствие с реалиями 21-го века. Быстрее всех, конечно, прогрессируют китайцы — и даже Веймо, сестринская компания Гугла, опирается уже именно на китайские разработки (ссылка).

Если «пессимистичный» срок победы беспилотников я уже обозначил — 2045 год — то с оптимистичным сроком сложнее. С одной стороны, таксомоторные компании развиваются довольно медленно. С другой стороны, производители, которые выпускают миллионами автомобили для обычных граждан, оснащают их всё более и более мощными автопилотами. И если, допустим, условный Байду или Джили сделают полноценный таксопилот стандартной функцией в машине за 2 миллиона рублей, роботы-таксисты могут запрудить улицы уже в 2027-2028 годах.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Мнение: Про снос торговых центров (и почему это нормально)

20.05 / Мнение: Дорога в будущее

20.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Личное дело дедушки Бербок

20.05 / Россияне смогут увидеть сумму своего долга перед Родиной на Госуслугах

20.05 / Мнение: Письмо: “Как не вырастить хвост?”

20.05 / Мнение: Русский авось

20.05 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года назад был освобожден Артемовск

20.05 / Мнение «аналитика»: О клубничке… Почём идут «крымчаночки» в Первопрестольной?

20.05 / Разработан первый цифровой тест для оценки навыков чтения на русском языке у взрослых

20.05 / Спецслужбы Латвии вычислили российского разведчика по поставленной на пол бутылке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика