 

Челси выходит на рынок элитной недвижимости Дубая с «футбольным небоскребом»

20.05.2025, 8:15, Разное
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В Дубае появится уникальный жилой комплекс Chelsea Residences, созданный по инициативе английского футбольного клуба «Челси» и застройщика Damac Properties. Этот проект обещает стать новым словом в тематическом девелопменте, объединив роскошные апартаменты с футбольной концепцией. Комплекс в портовом районе Maritime City будет состоять из шести 130-метровых башен, предлагающих 1400 апартаментов с роскошными спальнями и панорамными видами на море. Но его главной особенностью станет полноценное футбольное поле на крыше.

Разработчики подготовили для жильцов нестандартный, но привлекательный набор услуг. В него вошли криотерапия и капсулы лесной релаксации, дорожка для паркура, спортивный бар Chelsea и лаунж-зона Powerhouse, студия воздушной йоги и оздоровительный центр. Особый акцент сделан на футбольную тематику — повсюду будут размещены логотипы английского клуба, а бывшие игроки «Челси» будут проводить эксклюзивные мероприятия для жильцов. Проект явно ориентирован на состоятельных поклонников футбола — стартовая цена апартаментов начинается от $600 000.

Хотя точные сроки завершения строительства пока не объявлены, проект уже сейчас привлекает внимание, как весьма смелый эксперимент в области тематического девелопмента. Chelsea Residences станут не просто жилым комплексом, а настоящим клубом по интересам для тех, кто сочетает страсть к футболу со спросом на элитную недвижимость.Источник &#8212 Chelsea Residences


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