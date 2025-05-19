Госдума запретила свекровям давать наставления невесткам

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки Семейный кодекс РФ, ограничивающие чрезмерное влияние свекровей на невесток.

С 1 июня текущего года свекровям официально запрещено давать советы, наставления и даже намёки своим невесткам. Помимо этого, невестки имеют право не называть свекровей мамами и даже не обращаться к ним по имени и отчеству, ограничиваясь их должностью в семейной иерархии.

В пояснительной записке законопроекта, поддержанного всеми фракциями, отмечается, что «устное руководство ведением домашнего хозяйства признано формой психологического давления и вмешательством в частную жизнь».

– Мы наконец-то встали на защиту молодых семей, — заявил председатель парламентского комитета по делам семьи и межродственным конфликтам Леонид Слуцкий. — Теперь никакая свекровь не сможет объяснить, как правильно варить борщ, стирать носки и воспитывать мужа.

В качестве наказания для нерадивых свекровей парламентарии предложили лишать их права на просмотр телепередач или талонов на запись к профильным специалистам в поликлинику.

Также Госдума обязали ЗАГСы при заключении браков выдавать памятку «Ваши отношения со свекровью защищены государством».

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