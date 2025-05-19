 

В Монголии заработал первый в мире флот беспилотных электровозов для добычи угля

19.05.2025, 8:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во Внутренней Монголии запущен первый в мире масштабный проект по автоматизированной добыче угля с использованием 100 беспилотных электровозов, управляемых искусственным интеллектом через сеть 5G-A. Эта инициатива энергетического гиганта Huaneng Group направлена на повышение безопасности и эффективности угольной промышленности Китая, который остается крупнейшим потребителем угля в мире.

Каждый из электрических самосвалов флота Huaneng Ruichi способен перевозить до 90 тонн угля и работать в экстремальных условиях при температуре до -40°C. Ключевой особенностью системы стало использование сети 5G-Advanced, обеспечивающей скорость передачи данных до 500 Мбит/с с задержкой всего 20 мс. Облачная платформа автономного вождения, разработанная Huawei, обрабатывает информацию о местоположении и действиях всего парка техники в реальном времени.

Особое внимание уделено устойчивости системы к экстремальным погодным условиям, включая сильные осадки, пылевые бури и низкие температуры. Несмотря на глобальное снижение темпов роста угольной энергетики, спрос на уголь в Китае продолжает повышаться. На долю страны приходится около половины мировой добычи этого ресурса. В таких условиях автоматизация становится стратегическим для отрасли направлением.

По словам Huaneng Group, внедрение беспилотных решений уже обеспечило 20 % прирост эффективности работы карьера. В перспективе парк планируют расширить до 300 единиц техники. Этот проект стал первым в мире случаем столь масштабного внедрения автономной техники в условиях открытого карьера. Его успешная реализация может задать новый стандарт для горнодобывающей промышленности, демонстрируя, как современные технологии могут трансформировать даже самые традиционные отрасли.Источник &#8212 South China Morning Post


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Госдума запретила свекровям давать наставления невесткам

19.05 / Дети проявили сочувствие до первых слов

19.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Цзютянь

18.05 / Мнение «аналитика»: О сигналах скорой катастрофы… Где начнётся обрушение?

18.05 / Мнение «аналитика»: О продаже Крыма и Донбасса… Почём?

18.05 / Научно-фантастические концепты Криса Фалкенберга — художника из США

18.05 / Самолёт, подаренный Трампу в Катаре, арестован из-за неуплаты таможенной пошлины в размере $40 млн

18.05 / Мнение «аналитика»: О Евровидении… Мир уже тошнит от Украины?

18.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры Трампа и Путина пройдут 19 мая

18.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мы тебя на СВО отправим”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика