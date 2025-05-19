В Монголии заработал первый в мире флот беспилотных электровозов для добычи угля

Во Внутренней Монголии запущен первый в мире масштабный проект по автоматизированной добыче угля с использованием 100 беспилотных электровозов, управляемых искусственным интеллектом через сеть 5G-A. Эта инициатива энергетического гиганта Huaneng Group направлена на повышение безопасности и эффективности угольной промышленности Китая, который остается крупнейшим потребителем угля в мире.

Каждый из электрических самосвалов флота Huaneng Ruichi способен перевозить до 90 тонн угля и работать в экстремальных условиях при температуре до -40°C. Ключевой особенностью системы стало использование сети 5G-Advanced, обеспечивающей скорость передачи данных до 500 Мбит/с с задержкой всего 20 мс. Облачная платформа автономного вождения, разработанная Huawei, обрабатывает информацию о местоположении и действиях всего парка техники в реальном времени.

Особое внимание уделено устойчивости системы к экстремальным погодным условиям, включая сильные осадки, пылевые бури и низкие температуры. Несмотря на глобальное снижение темпов роста угольной энергетики, спрос на уголь в Китае продолжает повышаться. На долю страны приходится около половины мировой добычи этого ресурса. В таких условиях автоматизация становится стратегическим для отрасли направлением.

По словам Huaneng Group, внедрение беспилотных решений уже обеспечило 20 % прирост эффективности работы карьера. В перспективе парк планируют расширить до 300 единиц техники. Этот проект стал первым в мире случаем столь масштабного внедрения автономной техники в условиях открытого карьера. Его успешная реализация может задать новый стандарт для горнодобывающей промышленности, демонстрируя, как современные технологии могут трансформировать даже самые традиционные отрасли.Источник — South China Morning Post