Рупор кремлевской пропаганды: “Мы тебя на СВО отправим”

"Мы тебя на СВО отправим"

Малолетняя дура угрожает положением своей матери-мэра (глава Нюксенского округа Вологодской области), которая якобы кого-то может отправить на СВО. Заявка на отставку мамы и уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. Так то конечно очередной лауреат премии Дарвина. Пока жизнь по голове не ударит – не поумнеет.

Потом подъехали извинения и оправдания по поводу угроз "отправить на СВО".

Тут ведь вопрос не только в чьих то задетых чувствах. В РФ нет принудительной бусификации. Комплектование группировки ВС РФ в зоне СВО идет на добровольно-контрактной основе. Даже зэков в штурма набирают из числа добровольцев.

Соответственно, угрозы использовать служебное положение гос.чиновника для отправки гражданина РФ в зону СВО являются дискредитацией ВС РФ.

Так что инетерсно было посмотреть на правовую оценку данной ситуации.

Доверять ли искренности подобных "извинений" каждый решает для себя сам.

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Источник: Colonel Cassad

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