 

Рупор кремлевской пропаганды: “Мы тебя на СВО отправим”

18.05.2025, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Мы тебя на СВО отправим"

Малолетняя дура угрожает положением своей матери-мэра (глава Нюксенского округа Вологодской области), которая якобы кого-то может отправить на СВО. Заявка на отставку мамы и уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. Так то конечно очередной лауреат премии Дарвина. Пока жизнь по голове не ударит – не поумнеет.

Потом подъехали извинения и оправдания по поводу угроз "отправить на СВО".

Тут ведь вопрос не только в чьих то задетых чувствах. В РФ нет принудительной бусификации. Комплектование группировки ВС РФ в зоне СВО идет на добровольно-контрактной основе. Даже зэков в штурма набирают из числа добровольцев.
Соответственно, угрозы использовать служебное положение гос.чиновника для отправки гражданина РФ в зону СВО являются дискредитацией ВС РФ.
Так что инетерсно было посмотреть на правовую оценку данной ситуации.

Доверять ли искренности подобных "извинений" каждый решает для себя сам.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Мнение «аналитика»: О продаже Крыма и Донбасса… Почём?

18.05 / Научно-фантастические концепты Криса Фалкенберга — художника из США

18.05 / Самолёт, подаренный Трампу в Катаре, арестован из-за неуплаты таможенной пошлины в размере $40 млн

18.05 / Мнение «аналитика»: О Евровидении… Мир уже тошнит от Украины?

18.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры Трампа и Путина пройдут 19 мая

18.05 / Мнение: Экономика Финляндии (якобы) продолжает разрушаться

18.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Бунт в 47-й омбр ВСУ

18.05 / Мнение: Тогда считать мы стали раны, товарищей считать…

18.05 / FT: в понедельник Трамп позвонит Путину и предложит принять Россию в НАТО

18.05 / Мнение: Про горельеф Сталину в метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика