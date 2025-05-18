Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры Трампа и Путина пройдут 19 мая

Переговоры Трампа и Путина пройдут 19 мая

Завтра должны пройти переговоры Трампа с Путиным, где обсудят прямые переговоры РФ и Украины, а также возможность прекращения огня. По инициативе Трампа состоится телефонный звонок. Трамп рассчитывает, что прямые переговооры (сначала телефонные, а потом и вживую) помогут прекратить войну на "приемлемых условиях".

Условия прекращения огня озвучены – вывод украинских войск с территории 4х регионов РФ. И тогда 30 дней перемирия. Украина понятное дело не хочет.

РФ судя по комментариям Путина и МИД, ни на йоту не отошли от требований озвученных еще прошлым летом. Текущий этап переговоров лишь фиксирует это, как и озвученную угрозу сделать эти условия к следующему раунду переговоров еще хуже.

В реальности, США конечно же могут на это пойти, если будут видеть в этом для себя конкретные выгоды. Если сделка будет, то тогда это вопрос в том (сможет ли Трамп полностью прогнуть под этим требования Украину и Европу). В этом конечно есть существенные сомнения из-за позиции глобалистов, для которых такой сценарий является поражением. Но они без США вынуждены действовать сейчас с позиции слабости. Переговоры в Стамбуле прошли по сценарию РФ и США. Европу за стол переговоров не пустили. Угрозы санкций были проигнорированы. Сорвать переговоры тем или иным путем не удалось. Истерика Зеленского была проигнорирована. Путин даже не посчитал нужным приехать. Поэтому западная пресса и скрежещет зубами про "тактическую победу Путина" и цитирует поляков, "ожидающих тяжелые дни". Как бы Европа не петушилась, она зависима от США. И эта зависимость от США ограничивает военно-политическую субъектность ЕС. В Москве и Вашингтоне об этом знают и именно поэтому так ведут себя в отношении европейских истеричек, которые рисуют свои коричневые линии.

Пока же, кроме обмена пленными 1000 на 1000, фактических подвижек нет, поэтому пока вялотекущие переговоры будут идти, Россия уже фактически начала летнюю наступательную кампанию 2025 года. Разумеется, при дипломатическом достижении целей СВО войну могут остановить и в ближайшие месяцы, но если переговоры будут сорваны, эти целы будут достигать военным путем в ближайшие пару лет.

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Источник: Colonel Cassad

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