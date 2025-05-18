 

Рупор кремлевской пропаганды: Бунт в 47-й омбр ВСУ

18.05.2025, 19:05, Разное
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Последствия накатов на Теткино в Курской области.
Командир 1-го механизированного батальона 47-й омбр ВСУ "Магура" подал в отставку и закатил публичную истерику про то, как все плохо и что во всем виноват Генштаб ВСУ, который тупорылым образом положил огромное кол-во людей ради ничего. На 4-й год войны он очнулся…Задачи оказались дебильными.

Далее истерику развил Бутусов.

Никакой адекватной реакции там конечно не будет. Иначе придетая признать, что за пиар-наступление на Теткино несет ответственность не только Генштаб ВСУ и Сырский, но и кокаиновый фюрер лично, который требовал продолжения атак и после того, как наступление очевидно захлебнулось в крови.

Видео работы наших операторов в районе Теткино им конечно не очень понравились.
В итоге, захватить даже это одно несчастное Теткино противник не смог, потеряв за все время атак суммарно несколько десятков единиц бронетехники (в том числе несколько ценных инженерных машин) и несколько сотен человек убитыми и ранеными (операторы дронов и ВКС РФ своими ФАБами собрали в посадках в районе Теткино обильную кровавую жатву).

PS. Сегодня утром противник попытался сменить пластинку и снова атаковал находящийся прямо на границе поселок Новый Путь. Там уже 3 или 4 раз он получал по голове.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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