Самолёт, подаренный Трампу в Катаре, арестован из-за неуплаты таможенной пошлины в размере $40 млн

В международном аэропорту имени Рональда Рейгана сотрудники таможенной службы арестовали самолет Boeing 747, который был подарен Дональду Трампу эмиром Катара Тамим бин Хамадом во время официального визита американского президента на Ближний Восток.

Причиной ареста стал неуплаченный сбор в размере $40 млн. По словам представителей таможни, в соответствии с новыми требованиями, которые ввёл сам Трамп, при ввозе любого товара из Катара на территорию США необходимо уплатить тариф в размере 10 процентов от его стоимости.

– К сожалению, подарки – не исключение из этого правила, по крайней мере в указах господина президента о таких исключениях не говорилось, – добавили в ведомстве.

Трамп назвал происходящее «политически мотивированной атакой» и обвинил в инциденте «катастрофическое наследие администрации Байдена». В своём Truth Social он написал:

– Сначала они попытались УКРАСТЬ у меня ВЫБОРЫ, теперь — САМОЛЁТ! Необходимо СРОЧНО прекратить это безумие!

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