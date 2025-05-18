Мнение «аналитика»: О Евровидении… Мир уже тошнит от Украины?

Буквально несколько слов.

То, что «Евровидение» — это в первую очередь фрик-шоу, подтвердилось опять. Но тут у победителя ещё и биография «достойная». И отобран он был в этот раз голосами жюри. Так что исход конкурса представляет собой в некотором смысле «сигнал». Своего рода «Послание Urbi et orbi».

И вот это заслуживает внимания.

То, что песенное соревнование выиграл австриец с внешностью азиата, наполовину филиппинец, и ещё представитель «меньшинств», наверное, вполне закономерно. Европа хочет подтверждения нормальности в мире перемен. Но — к своей «нормальности». С мультикультурностью, толерантностью и всем прочим «запрещённым в РФ». Европейский бомонд этого хочет.

А вот девятое место Украины — это сигнал ещё более интересный. В 2022 году украинских певцов вся Европа поддержала «по политическим причинам». Как страну-жертву. Отсюда и рекорд. То есть, это был жест. А теперь украинские исполнители, — к слову, тоже представители «толерантной» повестки, —опустились до девятого места. Наихудший результат страны с 2018 года.

Не исключено, что на исход голосования повлияла попытка снова политизировать конкурс «военной» повесткой и сагой о борьбе «воинов Света» со вселенской «Тьмой». Мир уже устал от этой манипуляции. Мир хочет видеть прогресс на мирных переговорах и шаги к завершению конфликта, а не клоунские номера президента в полувоенной фуфайке. За три с лишним года и образ его, и приёмы, и спекуляции слишком примелькались. Стали вызывать если не раздражение, то усталость и в массах, и в элитах.

Ситуация меняется.

Мир меняется.

Пора бы уже начать меняться и Украине?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках