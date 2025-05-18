Мнение: Экономика Финляндии (якобы) продолжает разрушаться

Неверные европейцы ведут себя весьма агрессивно. На днях, к примеру, Эстония попыталась захватить русский танкер, следовавший под флагом Габона в порт Приморск (недалеко от Петербурга). Пришлось вмешиваться нашим лётчикам — появления самолёта Су-35 оказалось достаточно, чтобы балтийские пираты ретировались.

Мы с Кримсональтером обсудили сейчас в «Клубе Зелёной Свиньи» (ссылка), почему европейцы вряд ли зайдут дальше определённого предела, и чем (помимо ядерной бомбардировки) мы можем ответить на их провокации. Не пересказывая видео, кратко замечу, что увесистые варианты ответов у нас есть, и что конкретно северные карлики, такие как Дания и три прибалтийские страны, особенно уязвимы перед асимметричными действиями России.

Тем временем экономика стран Евросоюза после разрыва отношений с Россией продолжает деградировать. Вот, к примеру, несколько новостей из Финляндии.

1. Крупная мебельная компания Индор Груп несёт убытки и увольняет сотрудников. Причина проблем — у финнов меньше денег, они покупают меньше мебели (ссылка). Также продажам мешают забастовки, вызывающие перебои с поставками. Что хуже всего, дамокловым мечом висят кредиты, которые уже пришлось перевести в краткосрочные, и которые нечем отдавать. Очередная сложная дата — 31 августа. Если банк потребует вернуть долг, компании придётся тяжко (ссылка)

2. Экономика Финляндии сокращается. Власти пытаются стимулировать её небольшим снижением налогов, но эффекта пока не видно. При этом не вполне понятно, как правительство собирается компенсировать недополученные от бизнеса деньги: дефицит бюджета уже сильно вылез за установленный Евросоюзом лимит. И, как будто этого мало, правительство увеличивает расходы на «оборону» (ссылка).

3. Полиция, суды, пограничники, пилоты, даже пивовары — все подряд бастуют, пытаясь перетянуть слишком короткое одеяло на себя: вот чтобы экономика Финляндии страдала, но конкретно им зарплату прибавили (ссылка, ссылка, ссылка).

4. Строительный сектор в беде. Рынок жилья слабый: квартир слишком много, их не покупают. Сокращение пособий студентам также тянет вниз рынок жилья (ссылка, ссылка).

5. Бизнес массово разоряется — количество банкротств выросло квартал к кварталу на 57% (ссылка). Больнее всего строительному сектору и рознице.

6. Лесная промышленность и бумажные фабрики также сильно страдают — как пишут журналисты, «из-за недавних геополитических событий». Финны ввели санкции на закупку дерева в России, что увеличило себестоимость продукции. Переложить издержки на покупателей не удалось. Как итог — резкое сокращение маржи (ссылка).

Если вам показалось, что я «собрал вишенки», то есть указал на плохие новости, проигнорировав хорошие, то простые финны вам возразят. Финны уже три года как потеряли доверие к собственной экономике. Их тревожат инфляция и безработица, ничего хорошего от будущего они особо не ждут (ссылка).

Собственно, всё это было ясно ещё в 2022 году, когда байденовские ещё США заставили Евросоюз разорвать отношения с Россией, лишив тем самым свою экономику доступа к ресурсам.

Европейских политиков происходящее устраивает: война с «Остазией» позволяет им сохранять свою власть. Нам, пожалуй, болезнь Европы тоже выгодна — по тем же причинам, по которым Европе на протяжении большей части 20-го века было выгодно соседство с бедным СССР.