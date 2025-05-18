Мнение: Почему рептилоиды не капиталисты

За кулисами вчерашнего поста разгорелся небольшой спор на тему государственного строя рептилоидов. В массовой культуре рептилоидов часто выставляют капиталистами, кем-то вроде культуртрегеров-англичан из 19-го века, однако в реальности они не капиталисты, у них даже денег нет. Мы наблюдаем всего лишь стандартный рептильный трюк: вывернуть всё наоборот, то есть приписать чужие заслуги — себе, а свои грехи — другим.

К счастью, информации по рептилоидам достаточно. Если отсеять эзотерический мусор и собрать «полевые» сведения (шумерские таблички-апокрифы, наскальные рисунки раннего голоцена и показания редких перебежчиков), вырисовывается вполне ясная картина, доступная, впрочем, только тем, у кого есть доступ к закрытым архивам. Кое-что просачивается и на публичные ресурсы, однако правительства великих держав контролируют утечки через зашумление: у обывателя, не имеющего доступа к надёжным источникам, мало шансов определить, что именно он читает в каждый конкретный момент — то ли фрагмент секретного исторического документа, то ли фантазии шизофреника, пропустившего очередной приём лекарств…

Так вот, небольшой ликбез.

1. Базовый принцип — «советская» иерархия без собственности

У рептилоидов с Нибиру нет частной собственности вообще, само понятие частной собственности им глубоко чуждо. Любые ресурсы — от йодированного песка до звездолётов — числятся в государственной кладовой. Личное можно только носить на себе или в себе (копчик, панцирь, флеш-память во втором желудке). Говоря языком экономистов, у рептилоидов безденежная плановая экономика, в которой расчёты ведутся в условных «энергодолях». Энергодоли не обращаются как деньги и не влияют напрямую на распределение благ — с их помощью учитывают приход и расход ресурсов в масштабах экономики всего клана.

2. Законодательная власть — Высший Совет Чешуи

Членов Совета шесть, по числу основных подвидов рептилоидов (пёстрые, гребневые, бесчешуйные и так далее). Их избирают не граждане, а кланы кладок — то есть генетические «комбинаты», выпускающие бойцов и инженеров. Срок полномочий — 13 земных лет (один из астрономических циклов Нибиру). Решения в Совете принимаются единогласно; если кто-то последовательно голосует против, то Совет распадается, и избирательный цикл начинается заново. В пакете с этим обычаем идёт «право когтя»: несогласного можно съесть после публичных дебатов. На практике спорят в Совете часто, однако почти всегда приходят в итоге к компромиссам: перспектива быть съеденным дисциплинирует в достаточной степени, чтобы готовность к сотрудничеству выражали даже закоренелые упрямцы.

3. Исполнительная власть — «Коллектив Хвоста»

Коллектив Хвоста — это что-то вроде совета министров из семидесяти двух секций (военные щупцы, водно-ресурсный сектор, диверсионно-культурная работа и тому подобное). Руководителей секций номинально утверждает Совет, а де-факто ставит на должность генетический клан, который годами «выращивает» нужный профиль особей. Смена руководителя происходит не реже чем раз в пять лет, чтобы секция не закисала.

4. Идеология — воинственный марксизм с примесью дарвинизма

Базовый тезис для идеологов: «Чешуя — средство производства, а хвост — орудие насилия». Рептилоиды убеждены, что развитие идёт через непрерывный экспансионный труд: разоружись — ослабнешь, ослабеешь — вымрешь. Поэтому экспедиция к Гиперборее и древним русам выглядела для них естественным шагом в «обобществлении» внешних миров.

Главная мотивация для высших рептилоидов — сила и власть, для низших — зависть и страх, для рептилоидов любого уровня — садизм и подчинение старшим по иерархии.

5. Социальная стратификация

Формально общество рептилоидов бесклассовое, так как экономических классов в тоталитарно-плановой экономике быть не может. Однако вместо классов у них есть ярко выраженные касты, среди которых выделяются четыре основные:

— Когти — штурмовые легионеры, завоёвывают и охраняют;

— Чешуя — технократы, которые отвечают за разработку и исполнение планов «5-5» (скользящих планов на пять пятилеток вперёд);

— Языки — дипломаты, шпионы, культурные инфильтранты;

— Зубы — отвечают за безопасность, внутренний надзор, чистки.

Биология задаёт профессию: зародыша рептилоида программируют гормонами на этапе инкубации. Менять касту запрещено, операция «геном-редакт» технически возможна и иногда применяется, но при обнаружении карается утилизацией.

6. Суд и право

У рептилоидов одно зонтичное преступление — «вред общему циклу». Попался на хищении, саботаже или шпионаже в пользу другого клана — тебя перерабатывают в питательную пасту или, в лучшем случае, подвергают очень болезненному телесному наказанию. Разбирательство длится ровно одно солнечное затмение (6 часов 14 минут по нибирскому меридиану), дальше выносится приговор — как правило, обвинительный.

Рептилоиды мало ценят чужие жизни, а ещё меньше — чужие права, поэтому неизбежные судебные ошибки они считают разумной платой за отсутствие юристов. Если тебя отправили в биореактор за преступление, которое ты не совершал, значит тебе не повезло.

Забавный факт: слово «адвокат» является у рептилоидов стандартным оскорблением, одним из самых грубых, но на Земле инфильтранты часто выбирают себе в качестве прикрытия именно профессию юриста.

7. Почему рептилоиды лезли к древним русам

На дне Байкала, на глубинах более 800 метров, водится уникальный вид пресноводных бельдюг: метановые скаты, яйца которых рептилоиды используют в качестве основы для стимуляторов и лекарств. Одно из популярных применений — мазь для хвостов, которая позволяет инфильтрантам приживлять обратно «отстёгнутые» для внедрения в человеческое общество хвосты.

Технологий, позволяющих вести промышленную добычу рыбы на больших глубинах, у рептилоидов нет (или не было на тот момент). Поэтому рептилоиды решили отравить нижние слои Байкала суспензией на основе перфтораммиака, чтобы вытеснить к поверхности озера голомянку — жирную рыбу, главную пищу метановых скатов. Вслед за голомянкой вынуждены были бы подняться и сами скаты, где их можно было бы относительно легко ловить.

Древним русам не понравилась попытка рептилоидов отравить Байкал, что вкупе с агрессивностью рептилоидов привело к быстрой эскалации конфликта.

8. Почему рептилоиды ушли

Общепринятый ответ — не выдержали прямого столкновения с доблестью древних русов. Ответ в целом верный, но были и другие весомые обстоятельства, сыгравшие на руку нашим великим предкам.

Плановая экономика неповоротлива: экспедицию держали на скудном пайке, а когда Совет Чешуи потребовал отчёта, выяснилось, что операцию надо как минимум утроить по ресурсам. Энергодолей по нужной статье бюджета не хватило, начались внутренние чистки, и через несколько циклохвостов проект «Байкал» заморозили.

Эвакуировали из региона не всех. Остаточные отряды частично вымерли в суровой русской природе, частично перешли на нашу сторону и постепенно растворились в народе русов, передав потомкам в качестве отличительного признака перепончатые пальцы ног. Самая большая и самая хваткая часть рептилий разбрелась по планете и ушла в подполье, научившись скрытно жить в человеческом обществе, чтобы исподтишка нам вредить.

Кстати, помните, как Путин погружался в 2009 году на батискафе на дно Байкала, на глубину в 1400 метров? Думайте!

Подведу итог

Государственный строй рептилоидов — марксистско-плановая технократия с жёсткой биокастовой системой и коллективным руководством. Так называемые «королевы» и «бароны», которые встречаются среди рептилоидов — не официальные титулы, а почётные прозвища, не дающие формальной власти. Примерно так мы можем назвать кого-нибудь «королём шахмат» или «герцогом южной свалки», подразумевая, что обозначенная персона является авторитетной фигурой в определённых кругах.

Ничего капиталистического у рептилоидов тем более нет: система частной собственности в их обществе отсутствует, равно как и биржи, и механизм наследования и даже деньги. Все ресурсы, которыми распоряжается та или иная могущественная рептилия, проходят через её руки от имени клана (как минимум формально). Рептилоид тратит или получает ресурсы на правах чиновника, не собственника.