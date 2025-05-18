 

Nintendo полностью раскрыла технические спецификации Switch 2

18.05.2025, 12:35, Разное
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Компания Nintendo официально раскрыла технические характеристики долгожданной консоли Switch 2. В отличие от Sony и Microsoft, делающих ставку на максимальную производительность, Nintendo сохраняет фирменный подход, предлагая сбалансированное решение, сочетающее мощность с мобильностью.

Основой Switch 2 служит кастомизированный процессор Nvidia Ampere T239 – существенный апгрейд по сравнению с Tegra X1 из первой модели. Процессорная часть построена на ядрах Arm Cortex-A78C, превосходящих устаревшие A57 по всем параметрам. Частота работы чипа заявлена на уровне 1,1 ГГц, но предусмотрена возможность кратковременного разгона до 1,7 ГГц. Восьмиядерная конфигурация обеспечивает заметный прирост производительности для ресурсоемких приложений.

Графическая подсистема на архитектуре Amprise демонстрирует качественный скачок в визуализации. Консоль получила 1536 ядер CUDA с вычислительной мощностью 1,71 терафлопс в мобильном режиме и 3,072 терафлопс при подключении к док-станции. Важными особенностями стали поддержка DLSS для улучшенного масштабирования изображения и аппаратная трассировка лучей, хотя последняя будет использоваться весьма ограниченно из-за скромных ресурсов консоли.

Объем оперативной памяти увеличился втрое – до 12 ГБ LPDDR5X, из них 3 Гб зарезервированы для системных задач. Консоль демонстрирует пропускную способность от 68 ГБ/с до 102 Гб/с, что обеспечивает комфортную работу с требовательными играми и фоновыми процессами.Источник &#8212 Eurogamer


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