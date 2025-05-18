Мнение «аналитика»: Об униженной четвёрке… Любо-дорого смотреть?

Вот эта ко-ко-коалиция — три «кокаинщика» и примкнувший к ним поляк — и есть самый главный опущенный в результате фееричных событий последних дней на российско-украинском треке. Если Киев, которого правдами и неправдами выпнули в Стамбул договариваться с Москвой, вышел из-за покерного переговорного стола хотя бы с «утешительным призом» в виде обещания обмена 1000х1000, то эти…

Да над ними уже и европейские журналисты откровенно стебутся.

В то время как Киев ушёл с переговоров хотя бы не совсем с пустыми руками, самый сильный удар, пожалуй, был нанесен так называемой коалиции стран Европы, возглавляемой Великобританией, Францией, Польшей и Германией. Так оценивает итоги переговоров британская The Guardian.

Неделя началась с того, что четыре европейских лидера прибыли в Киев и, стоя плечом к плечу с Владимиром Зеленским, передали Владимиру Путину «мощное» послание: согласитесь на прекращение огня сейчас или столкнетесь с координированным давлением со стороны Европы и США, включая #санкции и другие карательные меры. Но к концу недели ни перемирия, ни санкций не было.

И что в итоге? В характерно расплывчатом ответе на околонулевой результат переговоров эти четверо отважно пообещали «скоординировать свои действия» в будущем. А как дышали, как дышали!

Теперь же весь мир видит их «куколдизм». И несамостоятельность. И робость. И зависимость.

Репутация — подорвана. И ведь всё сами, всё сами…

Они реально такие тупые?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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