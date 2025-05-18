В России появилась первая частная педагогическая компания, состоящая из заключённых

В Республике Коми появилась первая в России частная педагогическая компания (ЧПК) «Макаренко».

В ней работают бывшие или отбывающие сроки заключённые, решившие попробовать себя в качестве школьных учителей или возобновить навыки.

Основателем юрлица стал вышедший на свободу пять лет назад Василий Махоркин – бывший вор-щипач, а ныне преподаватель физкультуры в сельской школе. Педагог рассказал, что если на заре его послетюремной деятельности к бывшим заключённым с настороженностью относились директора школ, то позже специалисты своим трудом убедили их в своей профпригодности.

– Ещё один плюс – нам удалось существенно снизить дефицит преподавателей в сельской местности. Несмотря на действующую несколько лет программу «Земский учитель», в провинцию очень тяжело привлечь специалистов. А бывшие заключённые с удовольствием работают даже здесь, – пояснила замглавы республиканского департамента образования Галина Сухомлинская.

На сегодняшний день в сельских школах Коми по контракту с ЧПК «Макаренко» работают около сотни специалистов. Региональные чиновники рассчитывают, что через 3 года такие педагоги будут в каждой школе. Руководитель компании сообщил, что его «наёмники» готовы трудиться в образовательных учреждениях и в других регионах, где помимо контрактных денег им предоставят федеральные и государственные льготы.

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