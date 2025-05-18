Новая система защиты заблокирует украденный Android-телефон при попытке сброса до заводских настроек

В рамках мероприятия Android Show: I/O Edition компания Google показала работу новой функции по предотвращению кражи телефонов под управлением Android. Она незамысловата – система блокирует устройство, делая невозможным его практическое использование. А происходит это в качестве реакции на попытку сбросить аппарат до заводских настроек, что интерпретируется как действия мошенников.

В Google пока не уточняют алгоритмы работы опции. Известно лишь, что система отслеживает такие действия, как сброс настроек и попытки обойти меры безопасности. Устройство будет заблокировано до тех пор, пока владелец не пройдет аутентификацию. Например, путем ввода последнего из паролей, которые использовались на данном телефоне.

Функция получила название Factory Reset Protection, она начнет работать к концу текущего года. Вероятно, это будет приурочено к выходу Android 16, однако в версии Beta 4.1 ее пока нет. Это должно послужить напоминанием о том, как важно иметь доступ к своим учетным данным в Google, чтобы иметь возможность пройти проверку в критической ситуации.Источник — Android