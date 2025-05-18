 

Саратовские учёные вывели новую породу лягушек для взбивания масла

18.05.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Саратовский НИИ Молочной промышленности имени академика Фарбера
завершил селекционную работу над породой «молочных лягушек», способных взбивать
масло из молока, минуя стадию сметаны.

Притча о двух лягушках, упавших в чан с молоком, известна
даже детям. Одна лягушка отказалась от борьбы и утонула. Вторая долго
барахталась в молоке и через какое-то время ощутила твёрдую опору – она взбила
масло, которое позволило ей выбраться из чана и выжить. Однако лишь специалисты
молочной промышленности знают о французском способе получения масла без
сепаратора – крупных лягушек бросают в сметану и они, пытаясь спасти свою
жизнь, изготавливают очень дорогое органическое сливочное масло.

«Сегодня мы представляем особую породу вида Ranidae, обладающую невероятно
развитой мускулатурой, что позволяет ей долгое время миксеровать смесь молока и
молочнокислых бактерий. Лягушки французской селекции намного слабее и способны
готовить масло лишь из сметаны», – говорится в пресс-релизе СарНИИМП им. Фарбера.

Применение «фарберовских лягушек» для получения масла сэкономит
молокозаводам огромные деньги. Ранее для получения органического масла
требовалось сначала приготовить сметану, а затем бросить в неё лягушек. Теперь
достаточно заполнить ёмкость молоком, добавить закваску, лягушек и подождать. После
этого из кубометрового чана извлекается 40 килограммов
масла, 800 литров
пахты и лягушки, которые после небольшого отдыха готовы к новой работе.

Французская ассоциация маслоделов, возможно, попытается выкупить
патент на «фарберовскую лягушку», однако СарНИИМП заранее отказался от любых
переговоров об этом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Новая система защиты заблокирует украденный Android-телефон при попытке сброса до заводских настроек

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в районе Часов Яра. Май 2025

17.05 / Мнение: Квартирный вопрос в России уже решён

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде

17.05 / Мнение «аналитика»: О фото дня… Что сотворили с Зеленским в Албании Макрон и Стармер?

17.05 / Мнение: Эмиссары капитализма

17.05 / Суд Калмыкии признал ChatGPT отцом ребёнка и обязал OpenAI платить алименты

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: DARPA ищет частных инвесторов

17.05 / Минкульт рекомендовал изображать бандитов в кино «социально ориентированными»

17.05 / Мнение: Русы против ящеров 2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика