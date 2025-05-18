Саратовские учёные вывели новую породу лягушек для взбивания масла
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Саратовский НИИ Молочной промышленности имени академика Фарбера
завершил селекционную работу над породой «молочных лягушек», способных взбивать
масло из молока, минуя стадию сметаны.
Притча о двух лягушках, упавших в чан с молоком, известна
даже детям. Одна лягушка отказалась от борьбы и утонула. Вторая долго
барахталась в молоке и через какое-то время ощутила твёрдую опору – она взбила
масло, которое позволило ей выбраться из чана и выжить. Однако лишь специалисты
молочной промышленности знают о французском способе получения масла без
сепаратора – крупных лягушек бросают в сметану и они, пытаясь спасти свою
жизнь, изготавливают очень дорогое органическое сливочное масло.
«Сегодня мы представляем особую породу вида Ranidae, обладающую невероятно
развитой мускулатурой, что позволяет ей долгое время миксеровать смесь молока и
молочнокислых бактерий. Лягушки французской селекции намного слабее и способны
готовить масло лишь из сметаны», – говорится в пресс-релизе СарНИИМП им. Фарбера.
Применение «фарберовских лягушек» для получения масла сэкономит
молокозаводам огромные деньги. Ранее для получения органического масла
требовалось сначала приготовить сметану, а затем бросить в неё лягушек. Теперь
достаточно заполнить ёмкость молоком, добавить закваску, лягушек и подождать. После
этого из кубометрового чана извлекается 40 килограммов
масла, 800 литров
пахты и лягушки, которые после небольшого отдыха готовы к новой работе.
Французская ассоциация маслоделов, возможно, попытается выкупить
патент на «фарберовскую лягушку», однако СарНИИМП заранее отказался от любых
переговоров об этом.
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