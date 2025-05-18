Саратовские учёные вывели новую породу лягушек для взбивания масла

Саратовский НИИ Молочной промышленности имени академика Фарбера

завершил селекционную работу над породой «молочных лягушек», способных взбивать

масло из молока, минуя стадию сметаны.

Притча о двух лягушках, упавших в чан с молоком, известна

даже детям. Одна лягушка отказалась от борьбы и утонула. Вторая долго

барахталась в молоке и через какое-то время ощутила твёрдую опору – она взбила

масло, которое позволило ей выбраться из чана и выжить. Однако лишь специалисты

молочной промышленности знают о французском способе получения масла без

сепаратора – крупных лягушек бросают в сметану и они, пытаясь спасти свою

жизнь, изготавливают очень дорогое органическое сливочное масло.

«Сегодня мы представляем особую породу вида Ranidae, обладающую невероятно

развитой мускулатурой, что позволяет ей долгое время миксеровать смесь молока и

молочнокислых бактерий. Лягушки французской селекции намного слабее и способны

готовить масло лишь из сметаны», – говорится в пресс-релизе СарНИИМП им. Фарбера.

Применение «фарберовских лягушек» для получения масла сэкономит

молокозаводам огромные деньги. Ранее для получения органического масла

требовалось сначала приготовить сметану, а затем бросить в неё лягушек. Теперь

достаточно заполнить ёмкость молоком, добавить закваску, лягушек и подождать. После

этого из кубометрового чана извлекается 40 килограммов

масла, 800 литров

пахты и лягушки, которые после небольшого отдыха готовы к новой работе.

Французская ассоциация маслоделов, возможно, попытается выкупить

патент на «фарберовскую лягушку», однако СарНИИМП заранее отказался от любых

переговоров об этом.

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