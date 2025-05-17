Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в районе Часов Яра. Май 2025

О ситуации в районе Часов Яра. Май 2025

В качестве дополнения к посту нашего дорогого товарища MultXama (https://t.me/multi_XAM/1531) относительно происходящих событий на участке фронта Константиновка-Часов Яр:

В то время, как пыл боев в оставшихся под контролем ВСУ кварталах Часов Яра не утихает, а противник предпринимает попытки контратак (два дня назад был очередной накат ВСУ на участке, противник получил по шапке и отошел) , подразделения ВС РФ начинают кошмарить противника в районе Константиновки (https://t.me/genshtab24/87100) — крупного логистического узла ВСУ, находящегося к юго-западу от Часов Яра.

Занятие силами армии России господствующих высот в Часов Яре и его окрестностях позволяет контролировать дороги Константиновки, использующиеся для подвоза личного состава, боекомплекта и медикаментов подразделениям ВСУ, находящимся на двух участках фронта — в Торецке и в оставшихся кварталах Часов Яра. Оптоволоконные дроны, отлично себя показавшие во время КТО в Курской области, массово применяются силами ВС РФ для уничтожения военной техники, рассредоточенной в Константиновке. На сегодняшний день противник, прекрасно понимая обстановку, спешит купировать это явление и начинает в экстренном порядке готовить город к обороне, параллельно устанавливая т.н. "противодронные сети" на основных дорогах, дабы не допустить повторение "Курского сценария" — напомним, что благодаря слаженным и грамотным действиям расчетов БПЛА ГрВ "Север" удалось на 70 процентов разрушить логистику "курской" группировки противника, что в совокупности с операцией "Поток" способствовало стремительному прорыву ВС РФ и последующему уничтожению противника на тактическом направлении.

Что касается основного логистического маршрута гарнизона ВСУ в Часов Яре, проходящего через Константиновку — то это, в первую очередь, дорога через н.п. Новодмитровка (🔼48.546136, 37.731751) и Стенки (🔼48.578126, 37.740420). От вышеуказанных населенных пунктов идет разветление через н.п. Подольское (🔼48.572345, 37.770074), Червоное (🔼48.564056, 37.782391) и Николаевка (🔼48.576275, 37.795609), причем последний н.п. в нынешних реалиях выступает в качестве "ноля" у подразделений ВСУ для отправки бойцов в оставшиеся кварталы Часов Яра. Пешие логистические маршруты противника проходят через лесополки к западу от Часов Яра и выходят в сторону н.п. Веролюбовка (🔼48.610223, 37.719906), откуда через поля также можно выехать в сторону Краматорска.

Фактически, за противником в Часов Яре сейчас остается часть Днепровской улицы, 0, 18 км² на западной окраине Часов Яра (частный сектор города, бои за который идут с переменным успехом и фактически представляют из себя принцип "загони врага в подвал") и, если считать микрорайон Шевченко, находящийся к югу от городской застройки и представляющий из себя частный сектор и несколько небольших лесных массивов), то в общей сложности за противником остается порядка 10 км², но основные высоты под контролем ВС РФ и судьба гарнизона и подмоги ВСУ уже предрешена.

Отдельно стоит отметить и "воздушную" обстановку на участке — противник завел огромное количество БПЛА гексакоптерного типа "Баба-Яга" и всеми силами пытается купировать продвижение ВС РФ. Качество пехоты у ВСУ пошло на спад, но "беспилотные" подразделения продолжают насыщать участок своими дронами, поэтому общая обстановка "в воздухе" остается сложной, но контролируемой.

http://t.me/avcgroup – цинк

PS, У Мультихама сейчас выходит отличный анализ по Донецкому направлению. Как все посты выйдут, я их оптом соберу в одну публикацию для ЖЖ.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках