Рупор кремлевской пропаганды: Об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде памятник Сталину должен был появиться еще к 9 мая, но местные депутаты вставляют палки в колеса и вопрос слегка затянулся.

В Нижнем Новгороде продолжаются обсуждения по возможности установки памятника советскому генсеку Иосифу Сталину. Поступило предложение разместить монумент в сквере Сталинградской битвы, который находится на пересечении улиц Бекетова и Нартова. Почему решили выбрать именно это место и на каком этапе сейчас подготовка монумента, NN.RU рассказали в региональном отделении КПРФ.

Зеленая зона на Бекетова известна как мемориал, посвященный событиям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Она носит название «сквер Сталинградской битвы».

Депутат Госдумы РФ и первый секретарь регионального отделения КПРФ Владислав Егоров поддержал инициативу установить памятник Сталину именно там. В местном отделении КПРФ корреспонденту NN.RU заявили, что готовы рассмотреть и другие места для монумента, а сквер на пересечении Бекетова и Нартова был выбран, потому что связан с именем вождя.

«Предложение КПРФ — поставить памятник в Сталинградском сквере, но это вопрос не принципиальный. Пока ждем, что городской комитет по увековечиванию памяти скажет», — рассказали NN.RU в партии.

Другие места коммунисты пока не рассматривали. Но если памятник появится на Бекетова — это будет символично, считают в КПРФ.

Идея увековечить Сталина в камне возникла у нижегородских коммунистов несколько месяцев назад. По мнению Егорова, такое решение «будет иметь важное воспитательное и патриотическое значение». В партии также заявили, что «пришло время признать роль Сталина в развитии Нижегородской области».

Как скоро появится памятник советскому лидеру в Нижнем Новгороде и появится ли вообще — пока неизвестно. Однако буквально несколько дней назад Сталина увековечили возле музея «Назад в СССР», который находится на улице Ярошенко в зоопарке «Лимпопо».

«Возле музея появились два больших бюста на постаментах: Ленина и Сталина»

https://www.nn.ru/text/gorod/2025/05/16/75468512/ – цинк

Также в Нижегородской области не без проблем продолжается строительство Сталин-Центра, рядом с которым установлен памятник (на фотографии)

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Источник: Colonel Cassad

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