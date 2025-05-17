 

Рупор кремлевской пропаганды: Об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде

17.05.2025, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Нижнем Новгороде памятник Сталину должен был появиться еще к 9 мая, но местные депутаты вставляют палки в колеса и вопрос слегка затянулся.

В Нижнем Новгороде продолжаются обсуждения по возможности установки памятника советскому генсеку Иосифу Сталину. Поступило предложение разместить монумент в сквере Сталинградской битвы, который находится на пересечении улиц Бекетова и Нартова. Почему решили выбрать именно это место и на каком этапе сейчас подготовка монумента, NN.RU рассказали в региональном отделении КПРФ.

Зеленая зона на Бекетова известна как мемориал, посвященный событиям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Она носит название «сквер Сталинградской битвы».

Депутат Госдумы РФ и первый секретарь регионального отделения КПРФ Владислав Егоров поддержал инициативу установить памятник Сталину именно там. В местном отделении КПРФ корреспонденту NN.RU заявили, что готовы рассмотреть и другие места для монумента, а сквер на пересечении Бекетова и Нартова был выбран, потому что связан с именем вождя.

«Предложение КПРФ — поставить памятник в Сталинградском сквере, но это вопрос не принципиальный. Пока ждем, что городской комитет по увековечиванию памяти скажет», — рассказали NN.RU в партии.

Другие места коммунисты пока не рассматривали. Но если памятник появится на Бекетова — это будет символично, считают в КПРФ.

Идея увековечить Сталина в камне возникла у нижегородских коммунистов несколько месяцев назад. По мнению Егорова, такое решение «будет иметь важное воспитательное и патриотическое значение». В партии также заявили, что «пришло время признать роль Сталина в развитии Нижегородской области».

Как скоро появится памятник советскому лидеру в Нижнем Новгороде и появится ли вообще — пока неизвестно. Однако буквально несколько дней назад Сталина увековечили возле музея «Назад в СССР», который находится на улице Ярошенко в зоопарке «Лимпопо».

«Возле музея появились два больших бюста на постаментах: Ленина и Сталина»

https://www.nn.ru/text/gorod/2025/05/16/75468512/ – цинк

Также в Нижегородской области не без проблем продолжается строительство Сталин-Центра, рядом с которым установлен памятник (на фотографии)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Мнение «аналитика»: О фото дня… Что сотворили с Зеленским в Албании Макрон и Стармер?

17.05 / Мнение: Эмиссары капитализма

17.05 / Суд Калмыкии признал ChatGPT отцом ребёнка и обязал OpenAI платить алименты

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: DARPA ищет частных инвесторов

17.05 / Минкульт рекомендовал изображать бандитов в кино «социально ориентированными»

17.05 / Мнение: Русы против ящеров 2

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Полевая фортификация ВСУ

17.05 / Программа Philips Fixables позволит ремонтировать гаджеты компании с помощью личного 3D-принтера

17.05 / По чётным – Сталинград, по нечётным – Царицын: найден компромисс по возвращению Волгограду исторического названия

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Утренняя Звезда”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика