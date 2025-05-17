Мнение «аналитика»: О фото дня… Что сотворили с Зеленским в Албании Макрон и Стармер?

Свежие фото из Албании немало доставляют. Снимкам — зачёт, фотографу — респект. Это же надо быть таким точным! Можно даже сказать — безжалостно точным…

Вся судьба украинского лидера, повисшая на волоске, отражается в них.

И в заглавном, где выражения лиц обоих политиков, их мимика и позы — бесценны.

И особенно вот в этом, где «плачущий» Владимир Зеленский оказался между смеющимися Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном.

Как будто он уже пустое место для них.

Меж тем российские СМИ тиражируют слова эксперта-физиогномиста Руслана Панкратова о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита европейских лидеров в Албании продемонстрировал признаки раздражения и разочарования, а Владимир Зеленский — скепсиса и страха. «Он буквально занимается самогипнозом, убеждая себя, что “большой брат все решит” [в его пользу], но и боится, что его назначат виноватым», — утверждает специалист.

Хотя вы, конечно, можете смело ему не верить и предложить свою интерпретацию.

Что у этих политиков «написано на лицах»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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