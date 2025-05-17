 

Мнение «аналитика»: О фото дня… Что сотворили с Зеленским в Албании Макрон и Стармер?

17.05.2025, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Свежие фото из Албании немало доставляют. Снимкам — зачёт, фотографу — респект. Это же надо быть таким точным! Можно даже сказать — безжалостно точным…

Вся судьба украинского лидера, повисшая на волоске, отражается в них.

И в заглавном, где выражения лиц обоих политиков, их мимика и позы — бесценны.

И особенно вот в этом, где «плачущий» Владимир Зеленский оказался между смеющимися Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном.

Как будто он уже пустое место для них.

Меж тем российские СМИ тиражируют слова эксперта-физиогномиста Руслана Панкратова о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита европейских лидеров в Албании продемонстрировал признаки раздражения и разочарования, а Владимир Зеленский — скепсиса и страха. «Он буквально занимается самогипнозом, убеждая себя, что “большой брат все решит” [в его пользу], но и боится, что его назначат виноватым», — утверждает специалист.

Хотя вы, конечно, можете смело ему не верить и предложить свою интерпретацию.

Что у этих политиков «написано на лицах»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Мнение: Эмиссары капитализма

17.05 / Суд Калмыкии признал ChatGPT отцом ребёнка и обязал OpenAI платить алименты

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: DARPA ищет частных инвесторов

17.05 / Минкульт рекомендовал изображать бандитов в кино «социально ориентированными»

17.05 / Мнение: Русы против ящеров 2

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Полевая фортификация ВСУ

17.05 / Программа Philips Fixables позволит ремонтировать гаджеты компании с помощью личного 3D-принтера

17.05 / По чётным – Сталинград, по нечётным – Царицын: найден компромисс по возвращению Волгограду исторического названия

17.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Утренняя Звезда”

17.05 / Израильская система антикомариного ПВО Bzigo Iris стала в два раза доступнее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика