 

Мнение: Эмиссары капитализма

17.05.2025, 18:40, Разное
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Глеб Архангельский пишет, что Михаил Гончаров, основатель блинной сети «Теремок», доволен тем, что занялся помимо бизнеса ещё и общественной деятельностью — разговаривает с политиками и чиновниками, доносит позицию предпринимателей (ссылка).

С одной стороны, всё это очень правильно. Предприниматели живут в своём мире, чиновники — в своём, и без постоянного назойливого контакта взаимопонимания между двумя мирами не будет… особенно в России, где общество всё ещё страдает от варварских предрассудков прошлой эпохи, в которой предприниматели — становой хребет современной экономики — считались воплощением зла.

Цитирую характерное из комментариев (ссылка):

Только прямая материальная заинтересованность заставит работать человека по-настоящему. Я пришел к этому выводу на собственном опыте, когда стал работать на себя.

Мне досталось небольшое дело, бытовые услуги по копированию, печати фото и прочей обработке документов. При наплыве клиентов приходилось оставаться дольше обычного графика, люди шли, и, несмотря на усталость, желание поесть и вообще уйти домой, я работал.

Я заметил интересную психологическую особенность: как только появляется новый клиент, в голове на пару секунд возникает отторжение, мысль, что «вот опять тащится кто-то, никак не закончится эта работа». Но только на пару секунд. Другая мысль тут же перебивает первую: «Мне несут деньги, надо зарабатывать, пока есть, завтра может не быть».

При каком социализме, коммунизме такая мысль возникнет? Только у какого-нибудь экстремально фанатичного радетеля, строителя коммунизма. Нормальный работник, получающий оклад и премию, придумает сто причин, чтобы просто закончить работу и уйти. Первая причина — рабочий график. Этого, в принципе, уже достаточно. Но если сверху начнут давить, то найдутся ещё сто причин. Поломка оборудования. Закончились расходники. Срочно нужно за ребенком в садик. Понос, золотуха…

Повторюсь, предприниматели непременно должны заниматься общественной деятельностью, чтобы воспитывать и образовывать общество, чтобы бороться против варварских предрассудков. Это наш долг.

Проблема только в том, что большая часть общения сконцентрирована на уровне крупного или даже сверхкрупного бизнеса. Малый бизнес достучаться до государства не может, потому-то с ним государство и обходится зачастую, как Калигула с собравшимся перед дворцом плебсом: иногда просто кинет в толпу несколько горстей золотых монет, а иногда присовокупит к монетам раскалённые железные диски, чтобы сорвать на нас таким образом свой гнев.

Источник: Место для дискуссий


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