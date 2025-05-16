Мнение: Мигрант – это конфликт

Разговоры о мигрантах в России всегда отдают неприятием и ненавистью: обычно, как это ни кажется странным, но среди местных аборигенов крайне распространено мнение, что никакие мигранты России… не нужны. Типа, мы тут и сам с усам, какие еще Джамшуты и Махмуды, зачем они России, все равно они ничего не делают! И это явно прямое следствие политики госпропаганды, которая даже не пытается с этим спорить, как-то убеждать население в том, что «от мигрантов есть польза». Нет, нифига – ни телевидение, ни пресса ничем не пытается подкрепить тезис, что мигранты здесь нужны, что без них буквально каюк.

Этим российская политика властей ничем не отличается от политики государств Европы, которой она, очевидно, полностью следует. Как в Европе никогда не объясняли электорату, ЗАЧЕМ в ЕС надо завозить мигрантов и зачем эти люди в Европе нужны, какие задачи они решают – УПОРНО, годами и десятилетиями не объясняли, добившись в итоге роста крайне правых настроений и партий почти во всех странах ЕС – так и в России никаких объяснений никто не дает. Так же упорно и тупо. Зачем в России мигранты? Какие задачи они решают?

Хотя в России все ж это более наглядно. Если только зажмуриться – можно «не заметить», что в РФ мигранты работают буквально везде: на стройках, в сфере ЖКХ, в магазинах, в общепите. Хотя и это никак не примиряет автохтонное население с мигрантами: оно, видимо, считает, что работа мигрантов – это работа некачественная, неправильная, в конечном счете – ненужная, и что где-то на просторах страны есть стада готовых автохтонов, которые только и ждут, чтобы заменить мигрантов в городах и работать теми же чернорабочими на стройках и курьерами с огромными рюкзаками.

Можно догадаться, почему СМИ занимают настолько скромную и робкую позицию в вопросе о мигрантах. Дело, видимо, в том, что в основе этого вопроса – изначально заложен конфликт. Те, кто завозит в страну мигрантов, с самого начала воспринимает ситуацию, что для него мигранты ЛУЧШЕ, чем местное население. Они трудолюбивее, более покладисты, дисциплинированее, дешевле, наконец – чем местное население. Как подобную аргументацию воспримет любой автохтон? Станет ли он приводить логические доводы, спокойно спорить, доказывая, что нет, на самом деле это он ЛУЧШЕ – у него выше дисциплина и он берет совсем недорого?

Нет, конечно. Автохтон прежде всего просто обидится и возмутится. Как это – они лучше?! С какой стати? Нет ли в этом утверждении русофобии? Какие-то таджики – лучшие рабочие, чем коренные русаки?! Да они по-русски говорить не умеют! Законов РФ не знают! (с точки зрения работодателя – это скорее плюс).

В основе – элементарная трусость СМИ и стоящих за ними властей. Они не решаются обсуждать вопросы по существу, так, как следует. Боятся жупелов русофобии, разжигания «розни», неверия в сказочные перспективы России. Вообще, может быть и в самом деле для иного работодателя проще завезти уже готовый «коллектив» из, условно говоря, индусов, поселить их в бараках и через 2 года так же организованно отправить восвояси – чем набирать и обучать, работать над мотивацией обычных местных автохтонов, которые давно уж отвыкли от напряженного труда на предприятии.

А может быть, где-то работа мигрантов объективно не выгодна, неэффективна. Но где такие исследования? Кто их проводит? Где их общественные обсуждения? Все скрывается в общих предубеждениях – нам ВООБЩЕ не нужны никакие мигранты, нет, без мигрантских потоков Россия погибнет! Где спокойные обсуждения по существу, без дурацких обид и иррациональной ненависти и ксенофобии? Неизвестно. Есть ли вообще спрос в России на спокойное обсуждение вопроса?