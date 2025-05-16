Владельцы гаджетов Apple могут получить по $100 за шпионские проделки Siri

Пользователи Apple в США, владевшие устройствами с поддержкой Siri в период с сентября 2014 по декабрь 2024 года, могут получить компенсацию в рамках коллективного иска на $95 млн. Суть претензий заключается в том, что голосовой помощник записывал частные разговоры без согласия владельцев и передавал эти данные третьим лицам. Хотя Apple и не признала нарушений, компания согласилась на урегулирование спора во избежание затяжных судебных разбирательств. Этот случай стал важным прецедентом в дискуссиях о защите личных данных пользователей и ответственности компаний-техногигантов.

Право на выплату в рамках иска имеют владельцы различных устройств Apple, выпущенных позже 2014 года — iPhone, фирменных умных часов и колонок, планшетов, компьютеров и даже телевизионных приставок. Максимальная сумма компенсации составляет $20 за одно устройство с ограничением в пять устройств на человека.

Проблема стала известна в 2019 году, когда выяснилось, что сторонние компании имели доступ к конфиденциальным разговорам пользователей — от личных бесед до интимных моментов. В иске утверждалось, что активация помощника и запись происходили случайно, без произнесения кодовой фразы «Привет, Siri». Некоторые истцы заявляли о появлении таргетированной рекламы после частных обсуждений определенных тем. В одном случае пользователь получил рекламу медицинских услуг после разговора с врачом.

Apple принесла официальные извинения и изменила политику обработки данных, прекратив хранение аудиозаписей и внедрив дополнительные меры защиты конфиденциальности. Кроме того, передача информации третьим лицам получила серьезные ограничения. При этом компания продолжает отрицать использование личных данных Siri для формирования таргетированной рекламы.

Заявку на компенсацию можно подать по Сети через специально созданный сайт до 2 июля сего года. Даже те, кто не получил персонального уведомления, могут участвовать в процессе, если соответствуют критериям. Окончательный размер выплат будет определен после обработки всех заявок и может отличаться от заявленных $20 за устройство.Источник — TechSpot