Росархив опубликовал 100 тысяч доносов, написанных при Иване Грозном
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Специалисты Федерального архивного агентства (Росархива) завершили один из самых масштабных проектов по исследованию эпохи Ивана Грозного.
На сайте ведомства опубликованы 300 тысяч документов XVI века, в том числе порядка 100 тысяч тайных сообщений о противозаконной деятельности.
– Наши люди активно писали царю о преступниках, в том числе потенциальных. Каждый десятый сигнал касается планов побега из страны, а каждый второй посвящён экономике, — сказал замглавы Росархива.
Больше всего доносов (30,5 тысяч) были написаны москвичами, тогда как жители северо-запада России почти не сигнализировали органам власти о преступниках.
В ближайшее время архивариусы планируют завершить оцинковку всех дел XVI века, что позволит проследить расследование каждого конкретного дела — для это будет создан портал «Мой донос. История».
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