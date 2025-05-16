Росархив опубликовал 100 тысяч доносов, написанных при Иване Грозном

Специалисты Федерального архивного агентства (Росархива) завершили один из самых масштабных проектов по исследованию эпохи Ивана Грозного.

На сайте ведомства опубликованы 300 тысяч документов XVI века, в том числе порядка 100 тысяч тайных сообщений о противозаконной деятельности.

– Наши люди активно писали царю о преступниках, в том числе потенциальных. Каждый десятый сигнал касается планов побега из страны, а каждый второй посвящён экономике, — сказал замглавы Росархива.

Больше всего доносов (30,5 тысяч) были написаны москвичами, тогда как жители северо-запада России почти не сигнализировали органам власти о преступниках.

В ближайшее время архивариусы планируют завершить оцинковку всех дел XVI века, что позволит проследить расследование каждого конкретного дела — для это будет создан портал «Мой донос. История».

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