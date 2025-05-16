Археологи показали особую роль Гонур-депе в развитии загадочной исчезнувшей цивилизации

Результаты исследования опубликованы в научном журнале « Восток ». Бактрийско-Маргианский археологический комплекс (БМАК), или цивилизация Окса (античное название Амударьи), — одна из самых загадочных древних культур бронзового века (около 2300–1700 годы до нашей эры), процветавшая на территории современных Туркменистана, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана и Северного Ирана. Ее открытие в 1970-х годах советским/российским археологом Виктором Сарианиди стало сенсацией: оказалось, что в сердце Центральной Азии в эпоху бронзы существовала высокоразвитая культура ближневосточного типа с монументальной архитектурой, сложной системой ирригации и уникальным искусством, сопоставимая с высокими цивилизациями Старого Света.

Многочисленные находки свидетельствуют о высоком уровне развития культуры и связях с другими цивилизационными центрами – Эламом, Месопотамией, Хараппой и даже Египтом. Изучение БМАК проливает свет на ранние этапы формирования протогородских земледельческих обществ Евразии и их роль в «Великом шелковом пути» до его официального возникновения. В. И. Сарианиди и его последователи открыли для науки ключевые памятники, прежде всего Гонур-депе (Туркменистан), обнаружив храмы, дворцы и следы ритуалов, которые автор раскопок считал протозороастрийскими. Несмотря на споры о происхождении и упадке этой цивилизации, БМАК остается важным звеном в понимании межкультурного взаимодействия на территории Центральной Азии и Среднего Востока в древности.

«Гонур был не просто крупным поселением, а настоящим административным и ритуальным центром древней Маргианы. Наши исследования показали, что большинство небольших некрополей на его территории уже существовали во время расцвета основного монументального дворцово-храмового комплекса. Это порождает новые вопросы о функциональном зонировании и относительной хронологии памятника, в котором, возможно, выделялись сакральные, жилые, производственные зоны и участки, занятые погребениями», – подчеркивает старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Алексей Фрибус.

Хронология Гонур-депе основана на представительной серии радиоуглеродных датировок (более 170), треть из них – AMS-даты, полученные в ведущих лабораториях мира. В ходе исследования было проанализировано 57 дат по пяти ключевым участкам. Особое внимание было уделено строгой проверке данных: из выборки исключены образцы с большими погрешностями, все даты откалиброваны по единому стандарту и проанализированы с помощью программы OxCal.

«Наши исследования выявили довольно четкую социальную стратификацию в погребальном обряде Гонур-депе. Взрослые захоронения содержат в 3–6 раз больше инвентаря, чем детские, причем самые богатые погребения (в среднем 11 предметов) совершены в цистах — похоже, это действительно элитарные сооружения. Но главное — мы обнаружили удивительную устойчивость традиций: все некрополи, независимо от локализации, демонстрируют одинаковую систему взаимосвязей между элементами обряда», — отмечает ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Владимир Куфтерин.

Раскопки Гонур-депе / © Маргианская археологическая экспедиция

Анализ 375 индивидуальных захоронений на трех участках показал значительные различия в погребальной практике. В то время как на одном из них преобладали бедные детские погребения в простых ямах (72% от общего числа), на другом встречались сложные подбойные захоронения (32%) с более разнообразным инвентарем. Особый интерес представляют совместные погребения, среди которых выделяются три типа: «взрослый + ребенок» (31,5%), «разнополые взрослые» (31,5%) и детские парные захоронения (36,8%).

Статистические методы выявили любопытные закономерности. Наличие в могиле металлических изделий в 86% случаев коррелирует с присутствием статусных артефактов (жезлы, изделия из слоновой кости). Возрастные различия особенно ярко проявляются в количестве сосудов: взрослые погребения содержат в среднем 4,8 сосуда против 1,1 в детских. Эти данные подтверждают, что в древнем обществе статус человека явно влиял на погребальный ритуал.

Проведенное исследование стало возможным благодаря тесному сотрудничеству специалистов ИИМК РАН и ИЭА РАН при всестороннем содействии Министерства культуры Туркменистана. Полученные результаты открывают новые возможности для понимания культуры древних земледельцев Центральной Азии, тайны которой сегодня скрыты под песками Каракумов.

Исследование проведено на базе Института истории материальной культуры РАН в рамках проекта «Погребальный обряд и хронология “малых некрополей” протогородского центра эпохи бронзы Гонур-депе (Туркменистан)», поддержанного грантом РНФ.