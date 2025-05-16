Новая версия лососевой пушки «стреляет» рыбой через плотины

Впервые информация о «лососевой пушке» появилась в 2014 году. Речь идет о специальном устройстве, с помощью которого рыба, поднимающаяся вверх по течению, может преодолевать дамбы и плотины.

«Пушка» представляла собой гибкую пластиковую трубу, соединенную с воздушным механическим насосом. Один конец трубы опущен в реку у основания плотины, куда рыба загружается вручную, далее за счет разницы давления она перебрасывается по трубе в верхнюю часть плотины.

Обновленная версия, получившая название Whoosh Transport System, была разработана компанией из Сиэтла Whoosh Innovation. Ее разработчики решили отказаться от ручной загрузки и нашли способ заставить рыбу самостоятельно заплывать в устройство.

Как это работает: через расположенный внизу желоб «Fishway» непрерывно вытекает вода. Следуя своему инстинкту, рыба стремится навстречу текущей воде и попадает в желоб, как если бы она пыталась подняться вверх по течению.

Перед попаданием в желоб лосось проходит мимо сканера распознавания FishL, снимающего 18 снимков в секунду. Полученные изображения анализирует компьютерная система, которая определяет вид, размер и другие характеристики каждой особи.

После приемного желоба рыба оказывается в системе труб, откуда за счет разницы давления попадает в верхнюю часть плотины. Чтобы преодолеть этот сложный участок, вода в трубе распыляется, как и в «лососевой пушке» образца 2014 года, обеспечивая рыбе необходимую смазку и защиту от резких перепадов давления.

Благодаря Whoosh Transport System биологи теперь имеют возможность отслеживать, какие виды рыб обитают в конкретной реке, и не пропускать в нее «посторонних».

Источник — Whooshh Innovations