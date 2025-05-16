 

Неизвестные похитили восстановленный барельеф с изображением Сталина со станции метро «Таганская»

16.05.2025, 13:33, Разное
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В ночь на 16 мая в вестибюль станции метро «Таганская» проникли 12 преступников в масках, которые с помощью болгарок вырезали открытый накануне бюст Иосифа Сталина.

Спрятав скульптуру «Отца народов» в пакеты для мусора, вандалы покинули подземку и скрылись в неизвестном направлении.

– Установлено, что злоумышленники знали порядок работы службы безопасности метрополитена и целенаправленно шли за барельефом Иосифа Виссарионовича. В настоящий момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия, – сказал официальный представитель столичного МВД Иван Деникин.

Утром 16 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал на своей странице «ВКонтакте» письмо «группы анонимных антисоветчиков», которые взяли на себя ответственность за похищение барельефа. В качестве доказательства, что похищенный барельеф находится именно у них, вандалы прислали главному коммунисту России отрезанные усы «Отца народов». Преступники согласны вернуть Сталина столичным коммунистам за выкуп в размере 100 миллионов рублей, в противном случае вандалы пообещали в прямом эфире продать скульптуру в одну из капстран.

– Товарищи, партийная касса не потянет таких расходов, поэтому прошу всех честных людей скинуться, кто сколько может, иначе над великим Сталиным будет насмехаться какой-нибудь буржуй из Лас-Вегаса или Монте-Карло, – написал Зюганов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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