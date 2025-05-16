О наших злейших врагах (официально)

– Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом. [США] очень хотели бы, чтобы России не было вообще. Как страны. Мы обладаем огромными богатствами. А американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно, – Николай Патрушев.

Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и других высокопоставленных чиновников, неоднократно высказывались о напряжённых отношениях с США. В их риторике США зачастую обозначаются как противник или даже враг России. Ниже приведены основные причины, которые российские власти называют в качестве объяснения такого отношения к США.

1. Геополитическое соперничество

Владимир Путин (февраль 2022, обращение перед началом СВО):

«Для США и их союзников это политика сдерживания России, с очевидными геополитическими выгодами. Именно так и было всегда — они просто не хотят, чтобы такая большая и независимая страна, как Россия, существовала».

Николай Патрушев (2023):

«США не скрывают своей цели — стратегического поражения России, уничтожения её государственности, превращения в зависимую территорию».

2. Расширение НАТО и приближение к границам

Владимир Путин (2021, интервью):

«Нам обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Это обещание нарушили. Пять волн расширения. И теперь — Украина. Это прямая угроза нашей безопасности».

Сергей Шойгу (2022):

«НАТО втягивает в свои ряды всё новые страны, приближая военную инфраструктуру к нашим границам. Это создаёт серьёзную угрозу и требует ответных мер».

3. Вмешательство во внутренние дела

Владимир Путин (2014, обращение к Федеральному собранию):

«Они [Запад, прежде всего США] всегда стремились контролировать политические процессы в России, финансировали оппозицию, использовали так называемые некоммерческие организации как инструмент влияния».

Мария Захарова (2023):

«Американцы напрямую вмешиваются в наши внутренние дела через финансирование оппозиции, продвижение фейков и информационные вбросы».

4. Санкции и экономическое давление

Дмитрий Медведев (март 2022):

«Санкции против России — это не просто ограничительные меры, это настоящая экономическая война. И цель её — разрушение нашей экономики и смена власти в стране».

Сергей Лавров (2022):

«Санкции США — часть стратегии сдерживания. Это попытка заставить Россию отказаться от самостоятельной политики».

5. Военная активность и конфликты по периметру

Владимир Путин (февраль 2022, обращение):

«Украина превращается в инструмент противостояния с Россией. США накачивают её оружием, поощряют агрессию, закрывают глаза на геноцид на Донбассе».

Николай Патрушев (2023):

«США создают очаги напряжённости по периметру наших границ, вооружают антироссийские режимы, втягивают страны в военные авантюры».

6. Идеологическое противостояние

Николай Патрушев (2022):

«Запад стремится разрушить традиционные ценности — семью, нравственность, веру. Это делается через культуру, интернет, образование. Россия — последняя преграда на этом пути».

Дмитрий Медведев (2023):

«Они хотят навязать нам чуждые ценности: однополые браки, отмену пола, разрушение семьи. Это идейная война против России как цивилизации».

7. Информационная война

Мария Захарова (2022):

«Информационная машина Запада работает на износ. Они ежедневно производят тонны лжи о нашей стране, армии, истории, руководстве».

Владимир Путин (2022):

«Они лгут на каждом шагу. СМИ Запада — это не журналистика, а оружие пропаганды».

8. Однополярный мир и глобальное доминирование США

Владимир Путин (2022, Валдайский клуб):

«Период однополярного мира завершён. Но США не готовы это признать. Они пытаются сохранить своё доминирование любыми средствами, включая конфликты и давление».

Сергей Лавров (2023):

«Американцы не хотят отпустить контроль над миром. Они считают, что только они вправе решать, как жить другим странам и народам».

И еще:

1. Стремление США к глобальному доминированию (гегемонии) и однополярному миру

Владимир Путин (Мюнхенская речь, 10 февраля 2007 г.):

«Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена».

Сергей Лавров (Выступление на Генассамблее ООН, сентябрь 2022 г.):

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это мир с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир – мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма».

2. Расширение НАТО на Восток и приближение военной инфраструктуры к границам России

Владимир Путин (Обращение 21 февраля 2022 г.):

«Нас постоянно обманывали, принимали решения за нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом. Так было и с расширением НАТО на восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ. Нам всё время говорили одно: НАТО – оборонительный союз. Но это не так».

Николай Патрушев (интервью «Аргументам и фактам», январь 2023 г.):

«События на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней».

3. Вмешательство во внутренние дела России и стран-союзников

Николай Патрушев (интервью «Российской газете», апрель 2023 г.):

«Англосаксы стремятся не только сохранить свое доминирование, но и максимально ослабить страны, которые не готовы поступиться суверенитетом ради призрачной дружбы с Вашингтоном и Лондоном. Они активно используют технологии «цветных революций» для смены неугодных режимов».

Владимир Путин (заседание Совета безопасности, июль 2023 г.):

«Мы видим, как Запад продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах, провоцировать конфликты, в том числе используя националистические и неонацистские силы».

4. Политика сдерживания и ослабления России

Владимир Путин (обращение о «частичной» мобилизации, 21 сентября 2022 г.):

«Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге Россию. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей».

Дмитрий Медведев (пост в Telegram, часто использует подобные формулировки, например, 7 июня 2023 г.):

«Наши враги… не хотят нашей смерти. Они хотят, чтобы мы мучились. Чтобы Россия была слабой, зависимой, раздёрганной и униженной. Чтобы мы никогда не смогли поднять голову. Чтобы наши интересы были попраны. Этого не будет» (обобщенная цитата, отражающая частый тон его постов).

5. Поддержка Украины и использование её как «анти-России»

Владимир Путин (Обращение 24 февраля 2022 г.):

«Ведущие страны НАТО для достижения собственных целей во всём поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор – воссоединение с Россией. … Из Украины начали делать «анти-Россию», накачивая ее оружием, поощряя агрессивный национализм».

Сергей Лавров (пресс-конференция, январь 2023 г.):

«США и их сателлиты ведут гибридную войну против России, которую они давно готовили, используя украинских национал-радикалов в качестве тарана».

6. Игнорирование российских интересов и предложений по безопасности

Владимир Путин (Обращение 21 февраля 2022 г., говоря о предложениях по безопасности, выдвинутых в декабре 2021 г.):

«Все наши попытки [договориться о принципах безопасности в Европе] натыкались на либо циничный обман и враньё, либо на попытки давления и шантажа. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется» (после этого к НАТО присоединились нейтральные Швеция и Финляндия).

7. Идеологическое противостояние (защита «традиционных ценностей»)

Владимир Путин (речь в Кремле о присоединении «новых территорий», 30 сентября 2022 г.):

«Разве мы хотим, чтобы у нас, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был «родитель номер один», «родитель номер два», «номер три»? Совсем спятили уже? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? … Такой полный отказ от человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретают черты «религии наоборот» – откровенного сатанизма».

8. Двойные стандарты и лицемерие

Сергей Лавров (выступление на Генассамблее ООН, сентябрь 2022 г.):

«Запад продвигает «порядок, основанный на правилах», но эти правила пишет сам и меняет в зависимости от политической конъюнктуры. Когда эти правила противоречат их интересам, они их отбрасывают и обвиняют других в нарушении международного права, которое сами же и попирают».

Мария Захарова (часто на брифингах, например, комментируя реакцию Запада на различные события):

«Это классический пример западных двойных стандартов. Когда им выгодно, они кричат о правах человека и демократии, а когда нет – закрывают глаза на самые вопиющие нарушения» (это обобщенная цитата, отражающая типичную риторику).