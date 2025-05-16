 

Нобелевский комитет попросил известного исламиста вернуть премию по химии, выданную ему по ошибке

16.05.2025, 11:33, Разное
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Министр шариатской юстиции нового правительства Сирии Макр Аль-Муждади был ошибочно награждён Нобелевским комитетом премией по химии и должен вернуть её для передачи профессору Джону Смита из Манчестера, сообщает сайт организации.

– Это досадная накладка. Мы хотели отметить вклад учёного в синтез новых органических соединений, а не в организацию новых ячеек по борьбе с определёнными этническими группами, – прокомментировал ситуацию представитель комитета Эрик Эриксон.

Ошибка в награждении обнаружилась через полгода, когда профессор Смит внимательно прочитал текст на грамоте и медали «За укрепление мира между народами». Учёный очень удивился, ведь он потомственный антисемит и публиковал статьи об этом в различных медиа. После уточнения в Нобелевском комитете извинились перед химиком и отправят ему соответствующий сертификат.

Сириец Аль-Муждади тоже не останется с пустыми руками – ему вручат премию мира и медаль «За укрепление мира между народами». Денежные вознаграждения лауреаты уже получили, поэтому средства возвращать на счета Нобелевского комитета не потребуется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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