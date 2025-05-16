 

Ученые сумели превратить свинец в золото в Большом адронном коллайдере

16.05.2025, 11:25, Разное
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Мечта многих поколений алхимиков осуществилась — правда, в весьма скромном масштабе. В ходе очередного эксперимента ученым удалось превратить в Большом адронном коллайдере атомы свинца в атомы золота. Суммарным весом всего в 29 пикограмм — поэтому обогатиться таким методом не выйдет, но подобная цель и не ставилась.

После проведения базовых экспериментов на коллайдере ученые приступили к дополнительной программе, одним из элементов которой является изучение кварк-глюонной плазмы. Что позволяет моделировать процессы, которые по расчетам ученых происходили сразу же после Большого взрыва. Ключевая особенность этой среды в том, что атомы в ней движутся на скоростях порядка 99,999993 % световой и постоянно сталкиваются, выбивая протоны друг у друга, что меняет их структуру. И заставляет одни химические элементы постоянно превращаться в другие.

Чтобы превратить свинец в золото, нужно выбить из его ядра три протона. Такая точность – задача непростая, поэтому ученые просто сталкивали атомы между собой и наблюдали за результатом. В результате фотон-ядерных взаимодействий они увидели испускание нуля, одного, двух и трех протонов в сопровождении, по крайней мере, одного нейтрона — что привело к образованию свинца, таллия, ртути и золота, соответственно.

Ядро атома золота в ходе эксперимента просуществовало лишь считанные мгновения, но этого хватило, чтобы детектор зафиксировал его появление. Теперь этот прецедент войдет в историю как первый официально подтвержденный случай превращения свинца в золото – пусть и в сугубо в научных целях.Источник &#8212 CERN


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