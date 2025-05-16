 

Рупор кремлевской пропаганды: Бывший директор ФБР (якобы) угрожает Трампу убийством

16.05.2025, 11:10, Разное
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Директор национальной разведки США Тулси Габбард призвала немедленно арестовать бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который опубликовал в сети завуалированный призыв к убийству Трампа. Призыв выражен в публикации картинки с цифрами 86 47, где 86 это сленговое обозначение термина "избавиться" в среде организованной преступности, а 47 это порядковый номер президента США, Сын Трампа прямо заявил, что Коми призывает к убийству Трампа.

Ранее Коми фактически пособничал разным облыжным расследованиям против Трампа и там было дофига различных нарушений прав, свобод, Конституции США и всего такого.

Министерство внутренней безопасности и Секретная служба США уже начали проверку в отношении публичных угроз убийством действующему президенту со стороны бывшего высокопоставленного должностного лица. Еще один камушек в копилку версии о том, откуда росли ноги неудавшихся покушений на Трампа перед президентскими выборами.

Пожелаем успеха обеим сторонам.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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