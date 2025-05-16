 

Ким Чен Ын предложил Москве отправить в КНДР российских оппозиционеров на перевоспитание

16.05.2025, 9:33, Разное
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Глава КНДР Ким Чен Ын в интервью «Коммерсанту» предложил руководству России рассмотреть вопрос о расширении межгосударственных связей и открыть программу обмена заключёнными и потенциальными преступниками.

Начать северокорейский лидер призвал с российских либералов – Пхеньян готов принять в лечебно-трудовые профилактории до миллиона поклонников коллективного Запада уже в 2025 году.

«Мы дадим шанс этим гражданам снова стать товарищами, вернуть себе человеческий облик и навсегда избавиться от поразившей их скудный мозг бациллой оппозиционности», – сказал Ким Чен Ын.

Северная Корея готова предоставить специальные вагоны и квалифицированных сопровождающих. Как подчеркнул глава КНДР, никаких расходов российскому бюджету нести не придётся – после прибытия на Корейский полуостров все граждане будут трудоустроены и смогут самостоятельно компенсировать Пхеньяну потраченные средства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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