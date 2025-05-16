 

Мнение «аналитика»: О большой рокировке от мастера многоходовок… Что творит Путин?

16.05.2025, 2:55, Разное
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Перед тем, как послать своего советника Владимира Мединского на… переговоры в Стамбул президент Владимир Путин, как известно, провёл большое совещание по утверждению переговорной позиции России. Со всеми военачальниками Специальной военной операции провёл. И это не просто жест, это настоящая жесть.

Потому что непосредственно после… важные практические решения последовали.

Кадровые. А кадры, как мы помним, «решают всё».

Вот и Владимир Путин решил отправить «парадного генерала», главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, который много лет командовал парадами на Красной площади, в тихое место поближе к годами принимавшему эти парады Сергею Шойгу. Экс-главком стал замсекретаря Совбеза.

Но это ещё полбеды.

В Сети и в СМИ распространяется информация, что вместо ушедшего на пенсию Олега Салюкова командовать войсками будет… генерал-полковник Олег Мордвичёв. Тот самый, что сейчас возглавляет группировку войск «Центр» в зоне специальной военной операции. И если эти слухи верны, «сигнал» Urbi et orbi получается очень мощным. Командовать Сухопутными войсками РФ станет генерал с реальным, обширным и, как говорят, весьма успешным боевым опытом…

Намёк тонок и весьма понятен?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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