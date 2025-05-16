Рупор кремлевской пропаганды: Сборная Газмяса

Кто-то решил на фоне отсутствия официальных матчей у сборной России по футболу снять кино в стиле историй про "Газмяс" из "Нашей Раши", где Охлобыстину из хромых и убогих предстоит собрать Сборную России.

А между тем, при Карпине сборная России никому особо и не проигрывала. Почти одни победы.

Ну а так, выглядит как хайпование на теме возможного допуска РФ на футбольные мероприятия когда-нибудь…

PS. Фильм про Черенкова выглядел получше, чем данное творение.

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Источник: Colonel Cassad

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