Рупор кремлевской пропаганды: Сборная Газмяса
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Кто-то решил на фоне отсутствия официальных матчей у сборной России по футболу снять кино в стиле историй про "Газмяс" из "Нашей Раши", где Охлобыстину из хромых и убогих предстоит собрать Сборную России.
А между тем, при Карпине сборная России никому особо и не проигрывала. Почти одни победы.
Ну а так, выглядит как хайпование на теме возможного допуска РФ на футбольные мероприятия когда-нибудь…
PS. Фильм про Черенкова выглядел получше, чем данное творение.
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Источник: Colonel Cassad
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