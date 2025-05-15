 

Рупор кремлевской пропаганды: Если бы не США, все разговаривали бы на немецком

15.05.2025, 20:35, Разное
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Горячечные фантазии Трамп на тему второй мировой войны продолжаются.

Мы выиграли Вторую мировую войну, но все, кроме нас, праздновали. Без нас, они бы все разговаривали на немецком. Возможно, немного на японском тоже (с)

Чтобы не разговаривать на немецком наши предки убили больше немцев, чем все остальные.При поражении СССР, Германия вполне была способна со временем реализовать сценарий "Человека в высоком замке".

Впрочем, с учетом фантазий про то, что вторая мировая война в воображении Трампа закончилась 8 мая 1945 года, подобные высеры уже почти и не удивляют.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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