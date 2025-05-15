 

Рупор кремлевской пропаганды: ЭКСМО и книжная гомосятина

15.05.2025, 17:50, Разное
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Директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме.

Уголовное дело сотрудника "Эксмо" об экстремизме связано с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в книгах другого издательства.
В издательстве прошла выемка документов. В самом издательстве утверждают, что проблемы не с гомосятиной, а с книгами издательства Popcorn Book. Собственно, этот самый Popcorn Book и выпускал книги про гомосятину, пока ЭКСМО не выкупила производителя столь ценного продукта.

А ведь в свое время издательства предупреждали, что заигрывание с пропагандой ЛГБТ и творчеством иностранных агентов до добра не доведет. В общем, дергали кота за усы, пока к ним с визитом не нагрянула "Кровавая Гэбня". Теперь будут доказывать, что они к этому отношения не имеют.

Издательство ЭКСМО после ареста ряда своих сотрудников и выемки документов сотрудниками ФСБ, срочно начало отзывать гомосятскую литературу изданную Porcorn Book из российских книжных магазинов.
Они могли это все сделать гораздо раньше, когда их просто просили это сделать. Время для этого с 2023 года было более чем достаточно. Но они решили тянуть и делать вид что все нормально, пока не получили по голове. То что происходит сейчас с ЭКСМО это демонстрация, что бывает, если упорствовать в таких вещах. Другим издательствам на заметку.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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