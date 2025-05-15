В день 90-летия московскому метро вернули имя Лазаря Кагановича

Мэр столицы Сергей Собянин на торжественном митинг-концерте в честь 90-летия московского метрополитена объявил о возвращении столичной подземке исторического имени.

– Сегодня я подписал указ «О присвоении имени товарища Лазаря Моисеевича Кагановича московскому метрополитену», который слово в слово повторяет документ 1935 года. Мы возвращаемся к истокам, – сказал Собянин.

Также градоначальник анонсировал строительство до 2030 года 25 новых станций, которые будут названы в честь видных метростроевцев 1930-х и «возвращение исторического облика ряду вестибюлей».

– Нам пора перестать переписывать историю в угоду коллективному Западу. Наше метро было построено при советской власти, при товарище Сталине, и мы этом не забудем, – пообещал мэр столицы.

—