 

Складной мульти-монитор Aura Displays подарит ноутбуку три дополнительных экрана

15.05.2025, 15:20, Разное
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Устройство Triple Boost 14″ Pro от Aura Displays кратно увеличивает доступное количество экранов для ноутбука. А именно – втрое, за счет добавления трех дополнительных дисплеев. Они антибликовые и поставляются с удобной подставкой, которая позволяет регулировать углы обзора для всех экранов.

Мониторы сконструированы так, чтобы дополнять основное экранное пространство. Два располагаются слева и справа от основного экрана – туда удобно перетащить окна приложений, которые отображают справочную информацию. Также их можно использовать для демонстрации презентаций и аналогичных материалов во время переговоров.

Сверху располагается монитор-демонстратор, которые отображает содержимое основного экрана. У него есть шарнирный механизм для разворота в сторону собеседников, чтобы показывать им нужные изображения без перемещения базового устройства. Triple Boost 14″ Pro весит 2,7 кг и совместим со всеми ноутбуками с экранами размером от 11 до 18 дюймов.

Дисплеи имеют частоту обновления 60 Гц, цветовую палитру более 16 миллионов оттенков, яркость 300 нит, контрастность 1500:1. Стартап завершил сбор средств и запускает серийное производство, цена одного устройства составляет $649.

Источник &#8212 Aura Triple Boost


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