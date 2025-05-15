 

Создатель «Симулятора Иисуса» погиб от удара молнией во время презентации

15.05.2025, 13:33, Разное
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Разработчик игры «Симулятор Иисуса» Джудас Киссми трагически погиб прямо во время публичной презентации своего нового творения. По иронии судьбы, причиной смерти стал удар молнии, несмотря на солнечную и безоблачную погоду.

Во время анонса игры, где пользователи могли взять на себя роль Иисуса Христа и творить чудеса на экране, с небес раздался громкий голос, произнесший несколько слов на арамейском языке. Разработчик, стоя на сцене с макетом игрового мира в руках, был поражён молнией. Зрители в панике разбежались, а презентация превратилась в вавилонское столпотворение. По словам очевидцев, прямо перед ударом молнии, разработчик воскликнул: «Сейчас я покажу вам настоящее чудо!». Ещё до прибытия скорой помощи на припаркованный возле конференц-зала автомобиль Киссми снизошел благодатный огонь, но в этом позже признались двое местных безработных наркоманов.

«Секунду назад он говорил о воскрешении Лазаря, а в следующую – его самого нужно воскрешать. Может, это такая вирусная реклама была», – рассказал один из свидетелей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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