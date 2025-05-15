Создатель «Симулятора Иисуса» погиб от удара молнией во время презентации

Разработчик игры «Симулятор Иисуса» Джудас Киссми трагически погиб прямо во время публичной презентации своего нового творения. По иронии судьбы, причиной смерти стал удар молнии, несмотря на солнечную и безоблачную погоду.

Во время анонса игры, где пользователи могли взять на себя роль Иисуса Христа и творить чудеса на экране, с небес раздался громкий голос, произнесший несколько слов на арамейском языке. Разработчик, стоя на сцене с макетом игрового мира в руках, был поражён молнией. Зрители в панике разбежались, а презентация превратилась в вавилонское столпотворение. По словам очевидцев, прямо перед ударом молнии, разработчик воскликнул: «Сейчас я покажу вам настоящее чудо!». Ещё до прибытия скорой помощи на припаркованный возле конференц-зала автомобиль Киссми снизошел благодатный огонь, но в этом позже признались двое местных безработных наркоманов.

«Секунду назад он говорил о воскрешении Лазаря, а в следующую – его самого нужно воскрешать. Может, это такая вирусная реклама была», – рассказал один из свидетелей.

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